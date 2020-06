Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: εντός Ιουνίου οι διαδικασίες για τον δεύτερο κύκλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επιστρεπτέα προκαταβολή, το Ταμείο Ανάκαμψης και τη μείωση του ΦΠΑ.

Στην ανάπτυξη των μέτρων που έχουν ληφθεί για την οικονομία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Από σήμερα ξεκινά - και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου - η καταβολή μειωμένου Φ.Π.Α., από το 24% στο 13%, στον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στα εισιτήρια των κινηματογράφων, καθώς και στις μεταφορές με τρένο, μετρό και τραμ, αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπλάνα και πλοία. Ήδη, από σήμερα, τα εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα μειώνονται στο 1,20 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη στα 90 λεπτά. Από σήμερα ξεκινά και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες (0,48% για τον εργοδότη και 0,42% για τον εργαζόμενο) για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Από αύριο, 2 Ιουνίου, περίπου 240.000 συνταξιούχοι, θα έχουν μεσοσταθμική αύξηση 100 ευρώ το μήνα, μικτά, στις επικουρικές τους συντάξεις. Η Κυβέρνηση εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματική την περικοπή των επικουρικών συντάξεων που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου. Τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να καταβάλλεται σε περίπου 3.500 ανέργους ναυτικούς το επίδομα ανεργίας. Ήδη, έχει καταβληθεί σε 2.160 ναυτικούς το επίδομα ειδικού σκοπού των 800 ευρώ» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ξεχωριστά, για τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι «εντός του Ιουνίου, θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για το δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, με βάση την απώλεια τζίρου των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου. Στο νέο κύκλο θα προστεθεί και το αδιάθετο υπόλοιπο του πρώτου κύκλου, έτσι ώστε το συνολικό ποσό που θα έχει χορηγηθεί, μέχρι τέλος Ιουνίου, να διαμορφωθεί στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ακόμη ότι, στα εργαλεία ρευστότητας που έχουμε ανακοινώσει (ΤΕΠΙΧ ΙΙ και ταμείο εγγυοδοσίας), προστίθεται και ο νέος κύκλος ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου:

- για τη γενική επιχειρηματικότητα ύψους 350 εκατ. ευρώ, και

- για τις μικρές επιχειρήσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, δρομολογούνται τρία νέα προγράμματα:

- Το πρώτο, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά περιβαλλοντικές υποδομές, εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων και σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων.

- Το δεύτερο, ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στην ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, συνεργατικών συνεταιρισμών και δικτυώσεων και απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποιητικής δραστηριότητας.

- Και το τρίτο, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας και την κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης».

Η Ελλάδα είναι από τις πιο ωφελημένες χώρες από το Ταμείο Ανάκαμψης

Αναφορικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «πρόκειται για μια τολμηρή και γενναία πρόταση που βάζει τον πήχη ψηλά. Τώρα - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - εξαρτάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Και πρόσθεσε: «Βέβαιο πάντως είναι ότι, σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα είναι από τις πιο ωφελημένες χώρες, καθώς οι προτάσεις της Επιτροπής πληρούν τις τέσσερις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει:

Α. το προτεινόμενο πακέτο είναι μεγάλο και φιλόδοξο.

Στην Ελλάδα αναλογούν πόροι περίπου 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό αντανακλά την ενισχυμένη αξιοπιστία της χώρας. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε, εδώ και μήνες, τα θέματα αυτά, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο με αποκορύφωμα τις τηλεδιασκέψεις των Συνόδων Κορυφής.

Β. είναι ευέλικτο.

Προβλέπεται τετραπλασιασμός του «Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κάτι που είχε βάλει πρώτος ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό τραπέζι, στο πλαίσιο της πράσινης ατζέντας της κυβέρνησης. Προβλέπεται η αύξηση του rescEU για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας των κρατών-μελών. Κάτι που, επίσης, είχε προτείνει εδώ και χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Προβλέπονται, επίσης, αυξημένες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη.

Γ. αφορά περισσότερο επιχορηγήσεις και λιγότερο δάνεια.

Και το πακέτο των επιχορηγήσεων που αναλογεί στην Ελλάδα αντιστοιχεί, στην ουσία σε ένα δεύτερο ΕΣΠΑ, ανεβάζοντας σε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ τα ποσά που θα κατευθυνθούν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Δ. το πακέτο θα χρηματοδοτηθεί από κοινό δανεισμό.

Υπενθυμίζεται πως όταν - στις 25 Μαρτίου - ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι οκτώ ηγέτες, με κοινή επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζητούσαν έναν μηχανισμό κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, το αίτημά τους έμοιαζε με ουτοπία. Και, όμως, έγινε, πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη να αξιοποιήσει αυτή την ιστορική ευκαιρία για την πατρίδα μας. Δεν θα ξοδέψουμε, αλλά θα επενδύσουμε, με σύνεση και υπευθυνότητα, τους πόρους αυτούς για να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα».

Κλείνοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για αυτή την εβδομάδα, δύο σημαντικές - όπως είπε - πρωτοβουλίες: τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την Πέμπτη 4 Ιουνίου, σε παρουσίαση του Προγράμματος «Restart Tourism» και την ομιλία του την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στην παρουσίαση του φιλόδοξου σχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Ηλεκτροκίνηση.