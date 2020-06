Κόσμος

Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Καρέ – καρέ η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Ένα βίντεο ντοκουμέντο όπου έχουν καταγραφεί τα 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα της άδικης δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ δημοσιεύουν οι Νew York Times.

Η Αστυνομία λαμβάνει κλήση για μικροκλοπή και επτά λεπτά αργότερα συλλαμβάνει τον Τζορτζ Φλόιντ, η δολοφονία του οποίο ξεσηκώνει κύμα διαδηλώσεων σε όλες τις ΗΠΑ.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας εστιατορίου της περιοχής, το οποίο δημοσιεύουν οι New York Times έχει καταγράψει καρέ – καρέ τη δολοφονία. Η κλήση στην Αστυνομία έκανε λόγο για δράστη κλοπής υπό την επήρεια αλκοόλ, ο οποίος ήταν εκτός ελέγχου.

Οι δύο αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο όπου είναι σταματημένο το αυτοκίνητο του Φλόιντ και ο ένας εξ αυτών βγάζει το όπλο του και το σημαδεύει, χωρίς να ξέρει κανείς το λόγο, λέγοντάς του να βάλει τα χέρια στο τιμόνι.

Κρατώντας το όπλο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα βγάζει τραβώντας τον Φλόιντ από το αυτοκίνητο.

Του περνούν χειροπέδες και τον βάζουν καθιστό με την πλάτη στον τοίχο του εστιατορίου.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι αστυνομικοί οδηγούν τον Φλόιντ, που είναι απόλυτα συνεργάσιμος και καθόλου επιθετικός στο αυτοκίνητο.

Ενώ τον κατευθύνουν προς το όχημα, ο Φλόιντ πέφτει κάτω. Λέει ότι είναι κλειστοφοβικός και αρνείται να μπει στο περιπολικό.

Κατά τη διάρκεια της διαμάχης τους, ο Φλόιντ ακούγεται πολλές φορές να λέει πως δεν μπορεί να αναπνεύσει.

Εννέα λεπτά μετά τη σύλληψη, φτάνει στο σημείο και τρίτο περιπολικό, στο οποίο βρίσκεται ο αστυνομικός που συνελήφθη για τη δολοφονία του, ο οποίος και έχει στο φάκελό του 17 παράπονα από πολίτες.

Είναι αυτός που βγάζει τον Φλόιντ από το αυτοκίνητο και πλέον βρίσκεται στην άσφαλτο με το πρόσωπο προς τα κάτω. Ο λόγος που τον έβγαλε από το όχημα, δεν είναι σαφής.

Τότε άρχισαν να βιντεοσκοπούν οι περαστικοί από το σημείο.

Αρχικά τρεις αστυνομικοί είναι από πάνω του και τον πιέζουν στο λαιμό και το θώρακα.

Φωνάζει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει και τότε γίνεται κλήση από αστυνομικό για έκτακτο, καθώς όπως λέει, ότι ο άνθρωπος έχει αίμα στο στόμα του.

Ο Φλόιντ παραμένει στην άσφαλτο, με τον αστυνομικό να του πιέζει με το γόνατο το λαιμό και να του λέει «σήκω να μπεις στο αυτοκίνητο», ενώ ο Φλόιντ του λέει πως δεν μπορεί και ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, τουλάχιστον 16 φορές σε πέντε λεπτά.

Ο αστυνομικός δεν παίρνει το πόδι του από το λαιμό του Φλόιντ, ούτε όταν αυτόπτες μάρτυρες του ζητούν να δει το σφυγμό του, ούτε όταν φτάνει το ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τη μήνυση, κράτησε το πόδι του για πάνω από 12 λεπτά πάνω στο θύμα.

Τέσσερις αστυνομική απολύθηκαν, ενώ ο ένας κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ενώ η δολοφονία του Φλόιντ έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων, που έφτασαν μέχρι και το Λευκό Οίκο, στις ΗΠΑ και όχι μόνο.