Υγεία - Περιβάλλον

Τεστ για την επίδραση της γυμναστικής στην υγεία και την μακροζωΐα

Πόσο εύκολο θα ειναι και τι ακριβώς θα δείχνει, αναφορικά με την φυσική κατάσταση του αθλούμενου, πριν και μετά την άσκηση.

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ανέπτυξαν το πρώτο πειραματικό τεστ αίματος που μπορεί να δείξει τη «φόρμα» και τη φυσική κατάσταση κάποιου πριν και μετά την άσκηση. Το τεστ, το οποίο ακόμη δεν είναι έτοιμο για χρήση, μπορεί μελλοντικά να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλες κλινικές εξετάσεις αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης και επίσης θα παρέχει για πρώτη φορά πιο άμεσες και λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς αντιδρά το σώμα σε μοριακό επίπεδο στην άσκηση.

Το τεστ, το οποίο είναι δημιούργημα επιστημόνων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνια, με επικεφαλής τον καθηγητή γενετικής Μάικλ Σνάιντερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό κυτταρικής βιολογίας «Cell», προέκυψε από εκατοντάδες χιλιάδες μοριακές μετρήσεις σε 36 ανθρώπους πριν και μετά τη σωματική άσκηση.

Οι ερευνητές εντόπισαν μοριακούς βιοδείκτες για διάφορες διαδικασίες, όπως ο μεταβολισμός, η ανοσία, το οξειδωτικό στρες, η μυϊκή και η καρδιαγγειακή λειτουργία, οι οποίοι από κοινού δείχνουν πώς η έντονη άσκηση επηρεάζει το σώμα. Είναι η πρώτη φορά που καθίσταται εφικτή μία τόσο ολοκληρωμένη μοριακή εικόνα για τις βιοχημικές αλλαγές στο σώμα λόγω της άσκησης.

«Η αεροβική ικανότητα είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες της μακροζωΐας, συνεπώς ένα απλό τεστ αίματος, που θα μπορεί να παρέχει αυτήν την πληροφορία, θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της υγείας κάποιου», δήλωσε ο δρ Κέβιν Κοντρεπουά του Τμήματος Γενετικής του Στάνφορντ.

Οι ερευνητές εργάζονται, με τη βοήθεια αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης, για να βελτιώσουν το τεστ και να το κάνουν πιο γρήγορο και φθηνό.