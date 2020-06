Κοινωνία

Κακοκαιρία: Πλημμύρισε η Αττική - Ποτάμια οι δρόμοι

"Ανοιξαν" οι ουρανοί και σφοδρή χαλαζόπτωση χτύπησε η Αττική. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Αθήνα, με σφοδρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις να «σφυροκοπούν» την πρωτεύουσα.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε από τα βόρεια προάστια, με τις βροχοπτώσεις να είναι ιδιαίτερα έντονες σε Μαρούσι, Πετρούπολη, Μεταμόρφωση και Ανω Λιόσια.

Επίσης στα βόρεια προάστια σημειώνεται σφοδρή χαλαζόπτωση. Έντονα είναι και τα φαινόμενα σε Μενίδι, Καματερό, Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα από τη σφοδρή κακοκαιρία, πλην δύο κλήσεων για άντληση υδάτων.

Νωρίτερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, στο οποίο αναφέρει ότι βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν τη χώρα σήμερα και αύριο.