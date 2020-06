Πολιτική

Δένδιας: η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη και για αυτήν την τουρκική πρόκληση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση της Αθήνας στην προαναγγελία ερευνών σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Διά στόματος Υπουργού Εξωτερικών ήρθε η αντίδραση της Αθήνας στην προκλητική κίνηση της Άγκυρας, που μέσω εταιρείας προαναγγέλλει έρευνα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αγνοώντας πλήρως την ύπαρξή της.

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι, «η Ελλάδα ήταν και παραμένει απολύτως προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει και αυτήν την πρόκληση, εφόσον η Τουρκία αποφασίσει τελικά να την υλοποιήσει».

Ολόκληρη η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών

«Η δημοσίευση, στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σειράς αιτήσεων για χορήγηση από την τουρκική κυβέρνηση άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης στην κρατική εταιρεία πετρελαίων της Τουρκίας σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς ενεργειών με τις οποίες η Τουρκία αποπειράται βήμα - βήμα να σφετεριστεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Αποτελεί παρακολούθημα του ανυπόστατου τουρκο-λιβυκού μνημονίου.

Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Αδυνατούν να θίξουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, που εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο τη Θάλασσας.

Να είμαστε σαφείς. Οι θέσεις μας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και για τις συνέπειες της τουρκικής παραβατικότητας είναι δεδομένες. Έχουν γνωστοποιηθεί προς την Τουρκία επανειλημμένα.

Η Ελλάδα ήταν και παραμένει απολύτως προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει και αυτήν την πρόκληση, εφόσον η Τουρκία αποφασίσει τελικά να την υλοποιήσει».