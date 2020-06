Τεχνολογία - Επιστήμη

Γιαμάτο: απαγόρευση χρήσης κινητού από πεζούς

Οι βασικοί λόγοι που ώθησαν στην απόφαση-σταθμό για τα δεδομένα του σύγχρουνου τρόπου ζωής.

Η σκηνή είναι οικεία σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου: διαβάτες που είναι τόσο απορροφημένοι στην οθόνη του κινητού τους, που είτε πέφτουν θύματα της απροσεξίας τους, είτε --το χειρότερο-- γίνονται πρόξενοι ατυχημάτων.

Μία πόλη στην Ιαπωνία φιλοδοξεί να προλάβει τέτοιες άβολες καταστάσεις, απαγορεύοντας τη χρήση του κινητού τηλεφώνου όταν κάποιος περπατάει.

Μία τέτοια διάταξη κατατέθηκε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης Γιαμάτο, κοντά στη Γιοκοχάμα (νοτιο-δυτικά του Τόκιο) κι η τελική απόφαση αναμένεται στα τέλη Ιουνίου.

Σε περίπτωση που κυρωθεί το μέτρο "θα είναι η πρώτη απαγόρευση στην Ιαπωνία προς αυτήν την κατεύθυνση", διαβεβαιώνει το μέλος της τοπικής δημοτικής αρχής Μασάακι Γιασούμι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην πυκνοκατοικημένη τούτη πόλη, στη μείζονα περιφέρεια του Τόκιο, "ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το κινητό έχει λάβει υπέρογκες διαστάσεις και με αυτόν τον αριθμό υπερακοντίσθηκε και ο αντίστοιχος αριθμός των ατυχημάτων. Αυτό επιδιώκουμε να αποφύγουμε", τονίζει ο Γιαμάτο.

Η μελλοντική τούτη απαγόρευση δεν προβλέπει ωστόσο κυρώσεις ενάντια σε όσους είναι ανήμποροι να αντισταθούν στην έλξη της οθόνης του κινητού τους. Οι αρχές της πόλης βασίζονται κυρίως στη δύναμη της εκστρατείας πληροφόρησης για να πεισθεί ο πληθυσμός να τηρήσει τα απαγορευτικά μέτρα.

Σε μελέτη του 2014, που πραγματοποίησε η εταιρεία τηλεφωνίας NTT DoComo εκτιμάτο πως το οπτικό πεδίο του διαβάτη που παρακολουθεί την οθόνη του κινητού του τηλεφώνου είναι κατά 95% μικρότερη από το κανονικό εύρος του.

Η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει μία προσομοίωση σε υπολογιστή για να εξετάσει τι θα συνέβαινε εάν 1.500 άνθρωποι προσπαθούσαν να διασχίσουν το πάντοτε πολυσύχναστο σταυροδρόμι Σιμπούγια, στην καρδιά του Τόκιο, κοιτώντας διαρκώς το κινητό τους.

Τα πορίσματα δείχνουν πως τα δύο τρίτα των πεζών δεν θα κατόρθωναν να το διασχίσουν χωρίς να έχουν κάποιο συμβάν, με 446 συγκρούσεις, 103 τραυματισμούς και 21 σπασμένα κινητά τηλέφωνα.

Επίσης σε αύξηση βρίσκεται στην Ιαπωνία κι ο αριθμός των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται χρήστες που κυκλοφορούν με ποδήλατο και την ίδια στιγμή προσέχουν το κινητό τους.