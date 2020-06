Οικονομία

IOBE: “Βουτιά” δέκα μονάδων στις προσδοκίες για την οικονομία

Σε ποιους τομείς καταγράφηκαν οι εντονότερες αρνητικές εκτιμήσεις…

Δραματική επιδείνωση παρουσίασε τον Μάιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, υποχωρώντας στις 88,5 μονάδες, έναντι 99,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, καταγράφηκε επιδείνωση των προσδοκιών σε όλους τους τομείς πλην των κατασκευών, με εντονότερη την υποχώρηση στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο, και ηπιότερη αυτή στη βιομηχανία.

Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η απαισιοδοξία κλιμακώθηκε οριακά σε σχέση με τον Απρίλιο, με τα περισσότερα νοικοκυριά να διατυπώνουν αρνητικές προβλέψεις για την πορεία των δικών τους οικονομικών τους δεδομένων και της ευρύτερης οικονομίας στους επόμενους 12 μήνες.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, «αυτόν το μήνα καταγράφηκαν εντονότερες αρνητικές εκτιμήσεις κυρίως στο λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες, καθώς οι άλλοι τομείς και τα νοικοκυριά επηρεάστηκαν εντονότερα τον Απρίλιο. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι κατά τον Μάιο ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας κλάδων που βρίσκονταν σε αναστολή δραστηριότητας. Προκύπτει ότι αυτό το ‘άνοιγμα’ δεν συνοδεύτηκε από κάμψη της απαισιοδοξίας, καθώς η κατανάλωση σε πολλούς κλάδους απέχει πολύ από τα επίπεδά της πριν τη νέα κρίση, και οι αβεβαιότητες είναι ακόμα ισχυρές. Επιπλέον, η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρετικά πυκνή ως προς τις παρεμβάσεις πολιτικής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές εγχωρίως αφορούν αφενός στον τρόπο λειτουργίας κλάδων της οικονομίας, που επηρεάζουν τη βραχυπρόθεσμη λειτουργία των επιχειρήσεων, αφετέρου σε χρηματοδοτικές και φορολογικές παρεμβάσεις, που επηρεάζουν τις προοπτικές της επιχειρηματικότητας μεσοπρόθεσμα. Το οικονομικό περιβάλλον επομένως βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και οι προσδοκίες θα διαμορφώνονται ανάλογα και με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και το σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής».

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, «η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος που καταγράφεται υπογραμμίζει το βάθος της οικονομικής κρίσης, η οποία αναμένεται να έχει σημαντική διάρκεια και να επηρεάσει δομικά και όχι μόνο συγκυριακά όλους τους τομείς της οικονομίας». Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε αισθητά, ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα διογκώθηκε και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκαν ήπια.

στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα παραγωγής ενισχύθηκαν, ενώ οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση εμφάνισαν οριακή βελτίωση.

στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώνονται αισθητά, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ παράλληλα τα αποθέματα διογκώνονται ελαφρά.

στις υπηρεσίες, οι ήπιες εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων περιορίστηκαν έντονα, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση αλλά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της.

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχωρούν οριακά σε αντίθεση με την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους όπου βελτιώνονται ήπια, όπως επίσης και οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές ενώ η πρόθεση για αποταμίευση εξασθενεί οριακά.