Η ιστορία του ΑΝΤ1 σε αριθμούς

Ο ΑΝΤ1 δεν επαναπαύτηκε ποτέ στην επιτυχία του. Από την αρχή της πορείας του μέχρι και σήμερα, δημιουργεί, καινοτομεί, πρωταγωνιστεί. Στόχος είναι οι αριθμοί αυτοί να αυξάνονται, όσο τα χρόνια περνούν, και να γράφουν νέες σημαντικές σελίδες στη μεγάλη ιστορία του.

Οι άνθρωποι της τηλεόρασης εστιάζουν, συχνά, σε αριθμούς για να αναφερθούν στις επιτυχίες των προγραμμάτων τους. Η ουσιαστική επιτυχία, όμως, είναι πίσω από αριθμούς, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν μόνο με την τηλεθέαση αλλά κυρίως με το ανθρώπινο δυναμικό, τις καινοτόμες επενδύσεις, τις δημιουργικές συνεργασίες, τις φιλανθρωπικές δαπάνες και τις σημαντικές διακρίσεις.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έβαλε στην οικογένειά του 45.000 ανθρώπους που εργάστηκαν σε αυτόν. Απασχόλησε 12.000 εργαζόμενους εκτός των ελληνικών συνόρων και εμπιστεύτηκε 2.500 νέους ηλικίας 18-24 ετών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εξελιχθούν επαγγελματικά. Προσέφερε 1.800 θέσεις εθελοντικής εργασίας, 5.800.000€ για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων του, ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι 500 γυναίκες έχουν στελεχώσει διευθυντικές θέσεις.

Εντυπωσιακά νούμερα συναντούμε και σε ό,τι αφορά τον ΑΝΤ1. Σε αυτά τα 30 χρόνια λειτουργίας, έχουν επενδυθεί στο πρόγραμμα του σταθμού 1.500.000.000€! Μέχρι στιγμής, έχει προσφέρει πάνω από 3.600.000€ σε δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, δείχνοντας έμπρακτα πόσο σημαντική είναι γι’ αυτόν η παροχή στήριξης προς τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη.

Από τις σειρές και τις εκπομπές του ΑΝΤ1, έχουν περάσει 2.700 ηθοποιοί, κάνοντας γυρίσματα σε 32 διαφορετικές τοποθεσίες, σε Ελλάδα και εξωτερικό! Το κανάλι έχει επίσης αναδείξει 126 σταρ, όλοι τους πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν και πρωταγωνιστούν στα ελληνικά τηλεοπτικά δρώμενα.

Ο ΑΝΤ1 έχει λάβει, μέχρι στιγμής, 36 διακρίσεις, ως επιβράβευση της ποιότητας και του επαγγελματισμού που τον χαρακτηρίζουν. Άριστη ήταν ανέκαθεν η σχέση του καναλιού με τη διαφημιστική αγορά, όπως μαρτυρούν τα 273.673 προϊόντα που έχουν διαφημιστεί στον αέρα του και η συνεργασία με 5.214 πελάτες.

