Ο καιρός για τους αγρότες

«Ποδαρικό» με κακοκαιρία έκανε ο Ιούνιος. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Τι και αν μπήκε σήμερα ο Ιούνιος, ο άστατος καιρός που τον υποδεχθήκαμε, θα συνεχιστεί και το επόμενο διήμερο, με βροχές, μπόρες, χαλάζια και ψύχρα αλλά μέχρι εκεί.

Ωστόσο, εσείς πρέπει να συνεχίσετε τα μέτρα αντιχαλαζιακής προστασίας και να περιμένετε λίγο για ψεκασμούς.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες το πρωί στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες που ενδεχομένως να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 11 έως 26 και νοτιότερα από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί3 με 4, στα Νότια πελάγη έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει για τον Περονόσπορο στο αμπέλι.

Η ανθοφορία στο αμπέλι ξεκίνησε στις πρώιμες περιοχές και ποικιλίες ενώ αναμένεται η έναρξη της ανθοφορίας και στις όψιμες περιοχές, οι οποίες τώρα βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο του μούρου. Στο στάδιο αυτό, το αμπέλι, είναι ευαίσθητο σε προσβολές από μυκητολογικές ασθένειες.

Η ασθένεια που προσβάλλει όλα τα πράσινα μέρη του φυτού, αλλά οι σοβαρότερες προσβολές σημειώνονται στο φύλλωμα και στα σταφύλια. Οι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι θερμοκρασίες από 18-25ο C, παρατεταμένες βροχοπτώσεις, υψηλή σχετική υγρασία και μειωμένη ηλιοφάνεια. Πρόκειται για μία από τις ασθένειες που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες, το μικροκλίμα της κάθε περιοχής (υπάρχουν περιοχές όπου ευνοείται η ανάπτυξη της) και θα πρέπει οι αμπελουργοί να ελέγχουν συστηματικά τα αμπέλια τους από την έναρξη της νέας βλάστησης.

Στα φύλλα παρατηρούνται χαρακτηριστικές εξανθήσεις στην κάτω επιφάνεια και κηλίδες «λαδιού» στην επάνω επιφάνεια. Στα σταφύλια, η προσβολή μπορεί να λάβει χώρα νωρίς (στάδιο του μούρου, άνθησης) κατευθείαν στον βότρυ προσδίδοντάς του ελαφρώς «καμένη» όψη ενώ μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση της παραγωγής επειδή οι προσβολές μπορούν να συνεχιστούν και στο στάδιο της καρπόδεσης, στο δέσιμο σταφυλιών κ.λπ.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων θα πρέπει να γίνει ένας ψεκασμός με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Τότε, κατά την περίοδο αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται ένα προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμών, ειδικά σε περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια ή όπου την προηγούμενη χρονιά υπήρχε προσβολή από το μύκητα.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: