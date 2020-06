Κοινωνία

Άγιον Όρος: Άνοιξε ξανά για τους προσκυνητές

Μετά την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του νέου κορονοϊού.

Επιτρέπεται από σήμερα η είσοδος στους προσκυνητές του Αγίου Όρους, με την επίδειξη των ειδικών διαμονητηρίων, αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους στις Ιερές Μονές Αγίου Όρους, πάντα σε συνεννόηση με την Ιερά Κοινότητα. Ειδικότερα, επιτρέπονται 15 άτομα ανά Ιερά Μονή, μέχρι 10 άτομα για τις Σκήτες, δύο ανά Κυριακό Ιδιόρρυθμου Σκήτης και ένας ανά Ιερό Καλύβι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) η εταιρεία “Αγιορείτικες γραμμές”, ανοίγουν από σήμερα και τα εκδοτήρια εισιτηρίων της Ουρανούπολης και της Δάφνης Αγίου Όρους.

Η σημερινή μέρα σηματοδότησε επίσης και την έναρξη δρομολογίων για το ταχύπλοο “Παναγία” στις 8.35 καθημερινά από την Ιερισσό έως την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας.

Σημειώνεται επιπλέον, ότι από την Ουρανούπολη φεύγει καθημερινά το ταχύπλοο “Οδηγήτρια” στις 09.45 και επιστρέφει από Δάφνη στις 12.10. Από την Ουρανούπολη, επίσης καθημερινά, εκτελεί δρομολόγια το θαλάσσιο ταξί “Πορταίτισσα”.

Καθημερινά πραγματοποιείται και το δρομολόγιο του οχηματαγωγού πλοίου “Ευαγγελίστρια” που μεταφέρει καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο Άγιο Όρος ενώ από τις 15 Ιουνίου ξεκινάνε οι κρουαζιέρες προς το Άγιον Όρος, κατά τις οποίες γίνεται ο περίπλους και μπορούν να συμμετέχουν εκτός από άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Όλα τα παραπάνω δρομολόγια πραγματοποιούνται με μειωμένο πρωτόκολλο 50%. Λόγω της αυξημένης κίνησης για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα πραγματοποιούνται έκτακτα δρομολόγια με τα ταχύπλοα πλοία καθώς και με το θαλάσσιο ταξί.