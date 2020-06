Οικονομία

Αναβαθμίζει τις ελληνικές μετοχές η Morgan Stanley

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καταλύτης για τη διπλή αναβάθμιση. Τα θετικά “σινιάλα” αλλά και οι δύο κίνδυνοι….

Σε σημαντική αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς μετοχών προχώρησε η Morgan Stanley και συστήνει overweight από underweight.

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι η πιο υπερπωλημένη αγορά της περιοχής των ΕΜΕΑ (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και οι αποτιμήσεις του συνόλου της αγοράς οδηγούνται κυρίως από τις αποτιμήσεις του τραπεζικού κλάδου.

Η επιφυλακτική στάση της Morgan Stanley έως τώρα για τις ελληνικές μετοχές ήταν σε ισχύ λόγω της υψηλής έκθεσης της ελληνικής οικονομίας στον τουρισμό εν μέσω της πανδημίας Covid-19 και της επίσης προσεκτικής της στάσης σχετικά με τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης των τραπεζών.

Αν και οι δύο αυτοί κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί, αυτό που έχει αλλάξει είναι η σύνθεση του δείκτη MSCI Greece. H σύνθεση του δείκτη έχει υποστεί μια σημαντική προσαρμογή και έχει γίνει πιο αμυντική από ό,τι πριν, καθώς οι μετοχές των Alpha BankΑΛΦΑ , Eurobank και Εθνικής Τράπεζας και Titan Cement International αφαιρέθηκαν από τον δείκτη, ο οποίος πλέον αποτελείται από τους τίτλους των ΟΤΕ, Jumbo, ΟΠΑΠ και Motor Oil

Οι ελληνικές μετοχές εκτός του χρηματοοικονομικού κλάδου προσφέρουν ελκυστικό προφίλ κινδύνου - απόδοσης. Το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ μπορεί να σηματοδοτήσει ένα σημαντικό σημείο καμπής για την Ευρωζώνη και να οδηγήσει σε χαμηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου των ευρωπαϊκών μετοχών.

Ο βασικός κίνδυνος για την overweight σύσταση που προτείνει για την Ελλάδα είναι η υψηλή έκθεση της χώρας στον κλάδο του τουρισμού. Κάποιες από τις εγχώριες αμυντικές μετοχές αποδείχθηκαν ανθεκτικές στο παρελθόν. Οι πρωτοφανείς όμως συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε διάφορους τομείς από τις προηγούμενες κρίσεις, εξαιτίας της μείωσης του τουριστικού κλάδου της χώρας. Η ανάκαμψη στον τουρισμό θα είναι πολύ σταδιακή και οι κίνδυνοι για την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο της Ελλάδας είναι υψηλοί, αν και εκτιμάει ότι αυτό έχει ήδη προεξοφληθεί από την αγορά.

Όπως τονίζει η επενδυτική τράπεζα, έως τώρα διατηρούσε επιφυλακτική στάση για τις ελληνικές μετοχές λόγω της υψηλής έκθεσης της ελληνικής οικονομίας στον τουρισμό εν μέσω της πανδημίας Covid-19 και της επίσης προσεκτικής της στάσης σχετικά με τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης των τραπεζών.

Ενώ και οι δύο αυτοί κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι από το τέλος του περασμένου μήνα, η σύνθεση του δείκτη MSCI Ελλάδας έχει μία σημαντική προσαρμογή και έχει γίνει πιο αμυντική από ό,τι κυκλική, καθώς τρεις τράπεζες -Αlpha Βank, ETE και Eurobank αλλά και η Titan, αφαιρέθηκαν από τον δείκτη, ο οποίος πλέον απαρτίζεται από τις ΟΤΕ, Jumbo, ΟΠΑΠ και Motor Oil

Η Morgan Stanley επίσης επισημαίνει την πορεία του δείκτη την προηγούμενη φορά που αφαιρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές από τον δείκτη MSCI Emerging Markets (σ.σ. Νοέμβριος 2018). Η Morgan Stanley δεν προχώρησε σε αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ωστόσο αναφέρει ότι την τελευταία φορά που οι ελληνικές τράπεζες απομακρύνθηκαν από τον δείκτη MSCI EM αποτέλεσε και τη στιγμή των χαμηλότερων επιδόσεων του κλάδου.