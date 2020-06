Οικονομία

Ξενοδοχεία: Πλατφόρμα εξειδίκευσης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Κάθε ξενοδοχείο θα λαμβάνει το διαμορφωμένο πρωτόκολλο που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του και στις υπηρεσίες που παρέχει.

Ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα εξειδίκευσης του υγειονομικού πρωτοκόλλου που θα πρέπει, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, να εφαρμόσει κάθε ξενοδοχείο, θέτει σε λειτουργία από την Τρίτη το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) για τη διευκόλυνση των μελών του. Η πλατφόρμα θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα του ΞΕΕ.

Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας, κάθε ξενοδοχείο που θα λειτουργήσει, θα λαμβάνει το διαμορφωμένο υγειονομικό πρωτόκολλο που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του και στις υπηρεσίες που παρέχει. Επίσης, τα μέλη του ΞΕΕ, θα έχουν άμεση αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε κάθε τυχόν επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Επιπλέον, στην πλατφόρμα θα αναρτηθεί εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό, που θα παραχθεί με ευθύνη του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός, τόνισε: «Από σήμερα που δίνεται η δυνατότητα ανοίγματος των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας, ξεκινάει και μια τιτάνια προσπάθεια για το κλάδο μας. Αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η υγεία και η ασφάλεια για όλους, προσωπικό, επισκέπτες, τοπικές κοινωνίες. Η ευλαβική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από κάθε ξενοδοχείο που θα υποδεχθεί επισκέπτες, είναι απόλυτη δέσμευση της επιχειρηματικής ηθικής που υπηρετούμε. Γι’ αυτό και το ΞΕΕ προκειμένου να διευκολύνει όλα τα μέλη του, ανοίγει από αύριο ειδική πλατφόρμα, ώστε κάθε ξενοδοχείο άμεσα και υπεύθυνα να λαμβάνει το δικό του εξειδικευμένο πρωτόκολλο που πρέπει να εφαρμόσει.

Η προσπάθειά μας θα είναι δύσκολη και επίπονη. Θα δώσουμε τη μάχη για να σώσουμε ό,τι σώζεται από τη φετινή σεζόν και να κρατήσουμε όρθια τα ελληνικά ξενοδοχεία που έχουν αποδεδειγμένα μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία και στην κοινωνία. Οι αβεβαιότητες όμως είναι μεγάλες, από τις πτήσεις και τη ζήτηση ως τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και τα ξενοδοχεία προσβλέπουν στην περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκαν, υπό το φως και των νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που δημιουργεί για τη χώρα μας το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε.».https://www.grhotels.gr/