Κοινωνία

Κλειστή δομή - Μέγαρα: Συνάντηση Μηταράκη με εκπροσώπους Δήμου Μεγαρέων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συμφώνησαν για τη χωροθέτηση κλειστής ελεγχόμενης δομής 400 ατόμων...

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, συναντήθηκε σήμερα με τους εκπροσώπους του Δήμου Μεγαρέων και βουλευτές της περιοχής, παρουσία τοπικών παραγόντων και τους ενημέρωσε σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης για την κατασκευή δομής 400 ατόμων σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί.

Ο κ. Μηταράκης άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τις απόψεις των συμμετεχόντων και πρότεινε τη διενέργεια νέας συνάντησης μέσα στην εβδομάδα σε επίπεδο περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ενώ ζήτησε και την αντιπρόταση των συμμετεχόντων φορέων για την χωροθέτηση της δομής.

Σημειώνεται ότι οι αιτούντες άσυλο που φιλοξενούνται στην Δυτική Αττική, αντιστοιχούν σήμερα σε ποσοστό το 0,1% του πληθυσμού της περιφερειακής ενότητας και με τη νέα πρόταση του ΥΜΑ αναμένεται να ανέλθουν σε ποσοστό 0,4%, δηλαδή, ποσοστό μικρότερο σε σχέση με το 1% ανά περιφερειακή ενότητα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.

Στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν: ο δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, οι επικεφαλής των παρατάξεων του δήμου, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέας Περάμου, Γιάννης Σεβαστής, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής αττικής Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Ν.Δ. της Δυτικής Αττικής Αθανάσιος Μπούρας και οι βουλευτές της Ν.Δ. Λιάκος Ευάγγελος και Γιώργος Κώτσηρας.