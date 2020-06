Κοινωνία

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Παρέμβαση για τη Θεία Κοινωνία

Ζητά να υπάρξει συντονισμός των Ορθοδόξων Εκκλησιών, εκφράζοντας ενστάσεις για τα μέτρα προφύλαξης λόγω κορονοϊού.

Σοβαρές ενστάσεις εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης για την αποτροπή της διασποράς του νέου κορονοϊού, ειδικότερα όσον αφορά στη Θεία Κοινωνία, υπογραμμίζοντας πως θίγεται η ουσία και το κέντρο της πίστεως.

Ζητά, μάλιστα, τον συντονισμό των Ορθοδόξων Εκκλησιών πάνω στο θέμα αυτό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου: