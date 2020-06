Κόσμος

Ισραήλ: βρέθηκε κάνναβη σε ιερό 3000 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι και πως ήρθε στην επιφάνεια, μετά απο έρευνα των ειδικών.

Οι αρχαίοι Ισραηλίτες ενδέχεται να χρησιμοποιούσαν κάνναβη για να έλθουν σε έκσταση κατά τις θρησκευτικές τους ιεροτελεστίες, σύμφωνα με Ισραηλινούς ερευνητές, οι οποίοι ανακάλυψαν υπολείμματα του ναρκωτικού σε μνημείο ηλικίας 3.000 ετών.

Τα ίχνη κάνναβης εντοπίσθηκαν σε βωμό στον ναό του Τελ Αράντ, στην έρημο του Νεγκέβ, περίπου 10 χλμ από την ισραηλινή πόλη Αράντ (νότια).

Ο αρχαιολογικός χώρος ανακαλύφθηκε πριν από χρόνια, όμως οι νέες αναλύσεις στην οργανική ύλη που είχε εντοπισθεί στον βωμό από ασβεστόλιθο κατέληξαν σε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ο αρχαιολόγος Εράν Άριε, που ηγείτο της έρευνας για λογαριασμό του Ισραηλινού Μουσείου και του Ινστιτούτου Βολκάνι, αποκάλυψε πως στην ύλη αυτή υπήρχαν υπολείμματα κάνναβης και ζωικής κοπριάς, που μάλλον χρησιμοποιείτο για την καύση του φυτού.

Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης πως δεν υπάρχουν στοιχεία πως η κάνναβη καλλιεργείτο στην περιοχή κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα, υπονοώντας πως κάποιος την εισήγαγε λόγω "της ψυχοδραστικής του επίδρασης".

'Ιχνη λιβανιού ανακαλύφθηκαν σε έναν δεύτερο βωμό του ιερού, δήλωσε ο ίδιος αρχαιολόγος.