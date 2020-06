Κοινωνία

Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό της 19χρονης ΑμεΑ

Κατηγορούμενοι είναι ο 21χρονος που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία και τον βιασμό της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη και ένας 24χρονος.

Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω, η εκδίκαση της υπόθεσης του ομαδικού βιασμού της 19χρονης ΑμεΑ, στην Ρόδο.

Η 19χρονη κοπέλα κατέθετε περισσότερο από τέσσερις ώρες, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τα όσα βίωσε

Κατηγορούμενοι είναι ο 21χρονος Αλβανός που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία και τον βιασμό της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη και ένας 24χρονος Ρομά.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη.

Έξω από το δικαστήριο βρέθηκαν για να διαμαρτυρηθούν μέλη του Πανελλαδικού Σωματείου Γυναικείων Δικαιωμάτων «Το Μωβ», που έφτασαν το Σαββατοκύριακο από την Αθήνα, καθώς και μέλη της αντιφασιστικής κίνησης Κω.

Η υπόθεση

Σύμφωνα με τη rodiaki, η υπόθεση έχει ήδη αναβληθεί τέσσερις φορές. Παρά τα μέτρα που εξακολουθούν να ισχύουν για την πανδημία, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, η συγκεκριμένη υπόθεση προσδιορίστηκε για να εκδικαστεί σήμερα, καθώς εκπίπτει στις εξαιρέσεις της ΚΥΑ.

Η δίκη επρόκειτο να γίνει τον περασμένο μήνα, ωστόσο την ίδια ημέρα συνεχίστηκε η συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών με την υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη και έτσι τελικά αναβλήθηκε και πάλι για την 1η Ιουνίου 2020. Όπως είναι γνωστό, όλα ξεκίνησαν όταν -με αφορμή τα όσα ακούγονταν και για άλλες περιπτώσεις βιασμού νεαρών κοριτσιών στη Ρόδο- στις 10 Ιανουαρίου 2019 ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου έδωσε εντολή στους αστυνομικούς να τα διερευνήσουν. Στο πλαίσιο των ερευνών αυτών άρχισαν να συλλέγονται στοιχεία για την υπόθεση, τα οποία και «οδήγησαν» τους αστυνομικούς στη 19χρονη κοπέλα, η οποία είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι κλήθηκε στην Αστυνομία και, εκεί συνοδεία συγγενικού του προσώπου, κατέθεσε και περιέγραψε τα όσα οι δύο δράστες φέρονται να της έκαναν το βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου 2018. Όπως η ίδια φέρεται να κατέθεσε, τον 24χρονο Ρομά και τον 21χρονο αλλοδαπό τους γνώριζε, καθώς βρίσκονταν σε κοινές παρέες.

Το βράδυ του Σαββάτου 1η Δεκεμβρίου 2018 οι δύο άνδρες φέρονται να πρότειναν στη νεαρή κοπέλα να πάνε και οι τρεις μαζί μία βόλτα με το αυτοκίνητο του 21χρονου αλλοδαπού, για να ακούσουν μουσική. Τότε, αφού επιβίβασαν στο όχημα τη 19χρονη, μετέβησαν στην περιοχή του Ενυδρείου και εκεί, κοντά στις τουαλέτες, φέρονται να τη βίασαν, αλλά και να προέβησαν και σε άλλες ασελγείς πράξεις.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, η νεαρή κοπέλα φέρεται να αντέδρασε και όταν κάποια στιγμή οι δράστες μείωσαν τις αντιστάσεις τους, βρήκε την ευκαιρία και διέφυγε. Από την αξιοποίηση των στοιχείων που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, ταυτοποίησαν πρόσωπα και εντόπισαν -στις 18 Ιανουαρίου 2019 το βράδυ- τον 24χρονο Ρομά. Έπειτα από αυτό, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης τόσο σε βάρος του, όσο και σε βάρος του 21χρονου Αλβανού και η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

