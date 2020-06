Πολιτική

Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα

Κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών ο Τούρκος πρέσβης…

Εκλήθη, το απόγευμα της Δευτέρας, στο υπουργείο Εξωτερικών ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, στον οποίον διενεργήθηκε διάβημα με αφορμή τη δημοσίευση, στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σειράς αιτήσεων για χορήγηση από την τουρκική κυβέρνηση άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης στην κρατική εταιρεία πετρελαίων της Τουρκίας σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.