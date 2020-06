Κοινωνία

Νέους διορισμούς εκπαιδευτικών προανήγγειλε η Κεραμέως

Τι είπε η Υπουργός Παιδείας σχετικά με το ποσοστό προσέλευσης των μαθητών στα Δημοτικά.

Στο 80% φτάνει -με βάση τα πρώτα στοιχεία- η προσέλευση των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είπε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου με τίτλο “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Κλείνοντας την πρώτη ημέρα συζήτησης στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η κ. Κεραμέως είπε ότι -πέραν των 1.040 διορισμών εκπαιδευτικών που υπέγραψε πρόσφατα- «θα υπογράψουμε κι άλλους το αμέσως επόμενο διάστημα».

Επίσης, προανήγγειλε δύο νέα νομοθετήματα, το πρώτο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και το δεύτερο για την ειδική αγωγή.

Τέλος, απαντώντας στη βουλευτή του Μέρα25, Σοφία Σακοράφα, είπε ότι εγκαθίσταται το δίωρο της φυσικής αγωγής σε όλο το Λύκειο ενώ δίνεται έμφαση στη φυσική αγωγή και από το Νηπιαγωγείο. Εξέφρασε, δε, τη συμφωνία της για περισσότερους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία σημειώνοντας ότι, προς τούτο, «αιτηθήκαμε ένα τεράστιο πακέτο 46 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου συνεχίζεται την Τρίτη με ακρόαση εκπαιδευτικών φορέων και, ακολούθως, με τη συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου.