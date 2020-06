Κόσμος

Κορονοϊός - Ισπανία: Κανένας θάνατος το τελευταίο 24ωρο

Διψήφια αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας...

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας δεν ανακοίνωσε κανένα θάνατο από τον κορονοϊό την Δευτέρα. To το σύνολο των νεκρών από τη νόσο Covid-19 να παραμένει αμετάβλητο από χθες Κυριακή, στους 27.127.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 71 σε σύγκριση με χθες και ανέρχεται στα 239.638.