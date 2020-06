Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Μείωση των κρουσμάτων και των νεκρών

Προσπάθεια επίτευξης εσωτερικής συμφωνίας για την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών...

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 233.197. Οι νεκροί έφτασαν τους 33.475. Παράλληλα, 158.355 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες, το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 233.019 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.415 άνθρωποι, ενώ 157.507 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν τη ζωή τους 60 άνθρωποι και καταγράφηκαν 178 νέα κρούσματα. 848 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 424 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 6.099 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 34.844 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν και πάλι μείωση: νόσησαν 177 λιγότεροι άνθρωποι. Απεβίωσαν 15 λιγότεροι ασθενείς, ενώ οι θεραπευμένοι περιορίζονται κατά 1.026.

Στο μεταξύ, καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθεί μια συμφωνία ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες της Ιταλίας, σχετικά με το πώς θα μπορούν να μετακινούνται σε όλη την χώρα, οι πολίτες, από την Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Μέχρι σήμερα το πρωί, η Σαρδηνία ζητούσε την υιοθέτηση «υγειονομικού διαβατηρίου», στο οποίο να βεβαιώνεται ότι ο κάθε τουρίστας είναι αρνητικός στον ιό.

Η περιφέρεια έκανε, ήδη, μερική υποχώρηση και άφησε να διαρρεύσει ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί αρκετή μια υπεύθυνη δήλωση και η καταγραφή όλων των επισκεπτών, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από την μεριά του, τέλος, ο περιφερειάρχης της περιοχής Εμίλια Ρομάνια, Στέφανο Μπονατσίνι, τόνισε ότι «πρέπει όλοι να πάρουν κάποια ρίσκα, διότι διαφορετικά η Ιταλία δεν πρόκειται ποτέ να ξανανοίξει και να ξαναλειτουργήσει κανονικά».