Κοινωνία

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Βούλα: Το παρελθόν του θύματος ερευνά η Αστυνομία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ταυτότητες και τα τέσσερα κινητά τηλέφωνα του θύματος βρίσκονται στο “μικροσκόπιο” των Αρχών.​