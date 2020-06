Κοινωνία

Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ συναντά τους νέους μέσω του ΑΝΤ1

Σε απευθείας διαδικτυακή μετάδοση, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας συζητά με την νεολαία και απαντά σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ συναντά και πάλι τους νέους και τις νέες και συνομιλεί μαζί τους live διαδικτυακά.

Η διαδικτυακή συνάντηση ορίστηκε για την Δευτέρα 1 Ιουνίου, ξεκινησε στις 22:00 και θα διαρκέσει περίπου έως τις 23:30. Μεταδίδεται απευθείας μέσω του ANT1 NEWS στην διεύθυνση www.ant1news.gr (καθώς και στο www.antenna.gr), αλλά και στην επίσημη σελίδας facebook της Ιεράς Μητροπόλεως (www.facebook.com/mitropoliNif/).

Ο Σεβασμιώτατος συνομιλεί με το κοινό και δέχεται ερωτήσεις για όλα τα τρέχοντα εκκλησιαστικά και κοινωνικά θέματα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να αποστείλουν τις ερωτήσεις τους ηλεκτρονικά στο Messenger της σελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως και ο Σεβασμιώτατος θα απαντήσει live.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε live την διαδικτυακή συνάντηση του Μητροπολίτη Γαβριήλ με τους νέους, πατώντας ΕΔΩ