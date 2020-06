Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας προς Συμβούλιο της Ευρώπης: το μεγάλο μήνυμα είναι η αλληλεγγύη

Το διαδικτυακό κύκλο συζητήσεων της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης «Συζητώντας με…» εγκαινίασε σήμερα ο Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, ως πρώτος καλεσμένος σε μια σειρά από ψηφιακές συναντήσεις με προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο καθηγητής παρουσίασε με επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα την πορεία αντιμετώπισης της νόσου στην Ελλάδα. Σημείωσε πως η Ελλάδα ήταν προετοιμασμένη με επικαιροποιημένο σχέδιο πανδημιών ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου 2020, ένα μήνα πρακτικά πριν το πρώτο κρούσμα. Επισήμανε ότι έγινε αύξηση στα κρεβάτια ΜΕΘ και πλέον έχουμε 9,4/100.000 κατοίκους με περαιτέρω στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανέφερε, ακόμη, ότι τα μέτρα περιορισμού είχαν 80% απόδοση στην μείωση της διάδοσης της νόσου.

Απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους πολίτες, ο κ. Τσιόδρας τόνισε «το μεγάλο μήνυμα είναι η αλληλεγγύη. Θα ήθελα να πω όχι στο φόβο όχι στον πανικό. Ναι στην αλληλεγγύη. Όχι στο στίγμα. Είμαστε όλοι μαζί, θα το πολεμήσουμε και θα το νικήσουμε».

Τη συζήτηση προλόγισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε στον καθηγητή ως το «σύμβολο» του τρόπου αντιμετώπισης του προβλήματος με ανθρώπινο τρόπο, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, την αξιοπρέπεια και φυσικά την ελευθερία, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα κατόρθωσε να πετύχει τον αρχικό στόχο που ήταν να ισιώσει την καμπύλη. Επίσης, σημείωσε, πως με κύριο θέμα της Προεδρίας τις επιπτώσεις του COVID-19 στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, στοχεύουμε στο τέλος της να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς ο κόσμος και τα δημοκρατικά κράτη της Ευρώπης αντιδρούν σε τέτοιες περιπτώσεις.