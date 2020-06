Οικονομία

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Οι νέες τιμές μετά τη μείωση του ΦΠΑ

Μειωμένες τιμές σε όλες τις κατηγορίες θέσεων και στα οχήματα.

Μειωμένα είναι από σήμερα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όλες τις κατηγορίες θέσεων και στα οχήματα, λόγω της μείωσης του ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13% για τους επόμενους πέντε μήνες, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Όπως σημειώνει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες στις αρχές του νέου έτους είχαν προχωρήσει σε μικρή αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων περίπου στο 6%, μετά την τροποποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το νέο καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (0,5%) που είναι πολύ ακριβότερο του συμβατικού. Για το θέμα της αύξησης της τιμής των εισιτηρίων οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Έτσι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το σύστημα κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών με τη μείωση του ΦΠΑ, δύο ενήλικες με ΙΧ αυτοκίνητο σε οικονομική θέση στη γραμμή Πειραιάς-Ρόδος, θα πληρώσει τώρα 233,5 ευρώ, από 245,5 ευρώ που ήταν πριν.

Το ατομικό εισιτήριο στη γραμμή Πειραιάς-Ρόδος ανέρχεται στα 61,5 ευρώ τώρα, από 67,5 που ήταν πριν.

Στη γραμμή Πειραιάς-Σύρος, δύο ενήλικες με ένα ΙΧ αυτοκίνητο θα πληρώσουν τώρα 141,5 ευρώ, από 147,5 που ήταν πριν, ενώ το ατομικό εισιτήριο στην οικονομική θέση διαμορφώνεται στα 61,5 ευρώ, από τα 67,5 που ήταν πριν.

Στη γραμμή Πειραιάς-Μυτιλήνη, δύο ενήλικες με ένα ΙΧ όχημα θα πληρώσουν 185 ευρώ, από 206 που ήταν πριν, ενώ το ατομικό εισιτήριο στην οικονομική θέση διαμορφώνεται τώρα στα 43,5 ευρώ, από τα 51,5 που ήταν πριν.

Στη γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο, δύο ενήλικες με ένα ΙΧ όχημα θα καταβάλουν τώρα 122 ευρώ, από 155 που ήταν πριν, ενώ το ατομικό εισιτήριο στην οικονομική θέση ανέρχεται στα 28 ευρώ, από τα 31 που ήταν πριν.

Στη γραμμή Πειραιάς-Σέριφος, δύο άτομα με ένα ΙΧ θα καταβάλλει 113,50 ευρώ τώρα, από 118,50 που ήταν πριν. Το ατομικό εισιτήριο στην ίδια γραμμή διαμορφώνεται στα 28,50 ευρώ, από τα 31 που ήταν πριν.

Στη γραμμή Πειραιάς-Σίφνος, ένα ζευγάρι με ΙΧ όχημα θα καταβάλλει τώρα 124,50 ευρώ, από 129,50 που ήταν, ενώ το ατομικό στην ίδια γραμμή διαμορφώνεται στα 33,50 ευρώ, από τα 36 ευρώ που ήταν πριν.

Στη γραμμή Πειραιάς-Μήλος, δύο ενήλικες με ένα ΙΧ θα πληρώσουν τώρα 133,50 ευρώ, από 139,50 που ήταν πριν ενώ το ατομικό εισιτήριο διαμορφώνεται στα 36,50 ευρώ, από τα 39,50 που ήταν πριν.

Τα παιδιά από 5 έως 10 ετών πληρώνουν μισό εισιτήριο.

Σημειώνεται ότι όλες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες στο πλαίσιο της πολιτικής τους πραγματοποιούν και αυτό το καλοκαίρι εκπτώσεις σε επιβάτες και οχήματα.