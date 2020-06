Οικονομία

Στη “μάχη” κατά του παρεμπορίου και η… ΕΥΠ

Πιο αυστηρό πλαίσιο για τον έλεγχο της αγοράς προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης…

Την αντικατάσταση του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΠ) από μια νέα μονάδα, που θα επονομαστεί «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς» (ΔΙΜΕΑ) προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα μείνει ανοικτή έως τις 15 Ιουνίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δομή, δεν θα αφορά μόνο τις περιπτώσεις του παρεμπορίου, αλλά τον ευρύτερο έλεγχο της ορθής λειτουργίας της αγοράς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται, αφενός η αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς σε όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέσω της διυπηρεσιακής συνεργασίας των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών και αφετέρου εισάγονται διατάξεις που ευνοούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της άρσης των εμποδίων για την διευκόλυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Άρση απορρήτων και συνεργασία με ΕΥΠ

Για την ουσιαστική αντιμετώπιση των παραβάσεων του ανταγωνισμού και των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά το νομοσχέδιο εισάγει και διατάξεις για την άρση του τηλεφωνικού, φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, αλλά και συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) για τις περιπτώσεις που θα πρέπει να ελέγχουν.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα απόσπασης στη ΔΙΜΕΑ, υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων καθώς και υπαλλήλων των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.Α.Σ. και του Λιμενικού Σώματος στη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου με διετή θητεία.

Η «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς», η οποία θα αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η ΔΙΜΕΑ θα έχει ως αποστολή τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων σε κάθε στάδιο διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τόσο κατά την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, όσο και κατά τη διάθεση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, Επίσης στις αρμοδιότητές της είναι η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 1.500 ευρώ για αριθμό τεμαχίων έως 500 και φθάνουν τις 100.000 ευρώ για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένωνπροϊόντων συνολικού αριθμού τεμαχίων από5001 και άνω. Για την περίπτωση διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων άνω των 3.000 τεμαχίων πλην των ανωτέρω κυρώσεων, επιβάλλεται η κατάσχεση των μέσων διακίνησης των απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων.