Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας (εικόνες)

Ξανά στους δρόμους βγήκαν οι εκπαιδευτικοί. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι και συνδικαλιστικές ενώσεις.

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.

Με κεντρικό σύνθημα «να αποσυρθεί τώρα το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο» οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες ζητούν, μεταξύ άλλων, εκτός από την απόσυρση του νομοσχεδίου, να μην εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση για την απευθείας μετάδοση των μαθημάτων από τα σχολεία, να μην παγιωθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μετά την πανδημία, καθώς επίσης ζητούν να ληφθούν μέτρα ουσιαστικής υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα σχολεία.

Όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της, «η κυβέρνηση, αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες του δημόσιου σχολείου και τα αιτήματα και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών, και παρά τις αντιδράσεις όλων των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, προχώρησε, με εντελώς αντιδημοκρατικό τρόπο, χωρίς διάλογο και εν μέσω πανδημίας, στην κατάθεση πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία».

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν και στήριξαν εκπαιδευτικοί σύλλογοι, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ, η ΟΙΕΛΕ, το ΠΑΜΕ καθώς και άλλοι φορείς, σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και συνδικαλιστικές ενώσεις.