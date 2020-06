Κόσμος

Λευκός Οίκος: Διώξεις στο κίνημα Antifa ως “εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόσθετες ομοσπονδιακές δυνάμεις στη χώρα για την αντιμετώπιση των ταραχών μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε, την Δευτέρα, ότι πρόσθετες ομοσπονδιακές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σύντομα για την αντιμετώπιση των διαδηλωτών σε όλη τη χώρα μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, πό αστυνομικούς στη Μινεάπολη.

Οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια σε ορισμένες περιοχές, γεγονός που ώθησε πολλούς κυβερνήτες να ζητήσουν την υποστήριξη της Εθνικής Φρουράς.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δύο ενημερώσεις σήμερα με τον υπουργό Άμυνας Μαρκ 'Εσπερ και τον υπουργό Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ "και πρόσθετες ομοσπονδιακές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα", δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσης ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε το κίνημα Antifa να διωχθεί ως "εγχώρια τρομοκρατική" οργάνωση.