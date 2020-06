Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα και αυτή η επεισοδιακή εβδομάδα εκτός από την έκλειψη έχει και μια από τις πιο εκνευριστικές όψεις που υπάρχουν.

Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τους Διδύμους με τον Άρη στους Ιχθύς. Και γιατί είναι εκνευριστική; Γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα. Και μπορεί κάποιες φορές δικαίως να μη μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, αλλά κάποιες άλλες το πρόβλημα δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά είτε κάποιος άλλος που βάζει το χεράκι του και μας κόβει τη χαρά πριν προλάβουμε να την πάρουμε, είτε εμείς οι ίδιοι που δεν το αξιολογούμε σωστά. Όσο πλησιάζουμε στην αυριανή μέρα που κορυφώνεται ουσιαστικά αυτό το τετράγωνο είναι πιθανό κιόλας να αναγκαστούμε να κάνουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν και αυτό μπορεί να αφορά στη δουλειά, όπου η πίεση αυξάνεται και απαιτείται να ασχοληθούμε με πράγματα που ως τώρα απλώς χαιρόμασταν που δεν ήταν στις δικές μας αρμοδιότητες, αλλά και στις προσωπικές σχέσεις απ’ την άλλη όπου προκύπτουν ζητήματα που δημιουργούν απογοήτευση και αντιπαλότητα.

ΚΡΙΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Άρη, να βρίσκεται σε κόντρα με την Αφροδίτη και μάλιστα από τους Ιχθύς, ένα ζώδιο το οποίο δεν του δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για να λειτουργήσει συμβαίνουν κάποιες γεγονότα ή φτάνουν στ’ αυτιά σου πληροφορίες που σου δημιουργούν έντονη απογοήτευση. Ίσως είχες κάνει κάποια επαγγελματική συμφωνία η οποία ναι μεν επανέρχεται, αλλά με άλλους όρους πλέον οι οποίοι μπορεί να μη σου αρέσουν, αλλά από την άλλη νιώθεις σαν να μην έχεις άλλη επιλογή από το να την αποδεχτείς. Στον ερωτικό τομέα δεν είναι καιρός ούτε για πισωγυρίσματα, ούτε και για νέες σχέσεις, αφού είναι βέβαιο, σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια, ότι θα φας τα μούτρα σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Για να δικαιολογήσεις το χάος και την ανασφάλεια που μπορεί να νιώθεις αυτές τις μέρες θα πρέπει να λάβεις υπόψιν σου τα εξής: Από τη μία η κυβερνήτης σου, η Αφροδίτη, είναι ανάδρομη, που κατά μία έννοια σημαίνει μπερδεμένη, και μαλιστα σε ένα ζώδιο που ούτως ή άλλως δεν ξέρει τι θέλει ακριβώς και το μόνο που φαίνεται να την ικανοποιεί είναι το να κάνει “γευστικές δοκιμές” των προσφερόμενων επιλογών. Από την άλλη ο Άρης της δημιουργεί συναισθηματικά μπλοκαρίσματα και δεν ξέρει αν μπορεί να νιώσει σιγουριά και εμπιστοσύνη. Πόσο μπορεί να σου ταιριάζει μια τέτοια κατάσταση;

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με το τετράγωνο της Αφροδίτης, που κινείται ανάδρομα στο ζώδιο σου, με τον Άρη απ’ το ψηλότερο σημείο του χάρτη σου αυτές τις μέρες υπάρχει ανταγωνισμός και τον βιώνεις έντονα, είτε είσαι εσύ αυτός που τον προκαλεί, είτε οι άλλοι. Τί σύντροφοι και τί συνεργάτες; Αυτοί οι τίτλοι μοιάζουν να είναι γραμμένοι με ψιλά γράμματα, όταν αυτό που κυριαρχεί στο μυαλό του καθενός είναι ότι σ’ αυτή τη ζωή καθένας γεννιέται και πεθαίνει μόνος του, όταν δεν μπορείς να δεχτείς τίποτα πάνω από τις δικές σου ανάγκες και τα δικά σου “θέλω”.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Πώς μπορείς να αφεθείς και να απολαύσεις μια σχέση όταν βλέπεις τον άλλον να έχει τόσες ανασφάλειες και τέτοιες ανασφάλειες που είναι δύσκολο να τις διαχειριστεί και φτάνει στο σημείο να ξεχνάει ότι αυτός που έχει απέναντι του είναι ένας άλλος άνθρωπος, με διαφορετικά “θέλω” και διαφορετικό τρόπο λειτουργίας; Είτε είσαι “ο άλλος άνθρωπος”, είτε είσαι αυτός με τις ανασφάλειες αυτό το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Άρη απαιτεί ανοχή και κατανόηση για να περάσει χωρίς συνέπειες. Όσο για την απόλαυση, καλύτερα να μην το συζητήσουμε.





ΛΕΩΝ: Το ερώτημα των ημερών είναι ένα και το έχει τραγουδήσει με μεγάλη επιτυχία “η απόλυτη” όπως αποκαλούν οι φαν της την Άννα Βίσση… “Έρωτα ή πόλεμο; Τί ζητάς απ’ τα δυο;”. Το ερώτημα μπορεί να μην είναι απόλυτο ακριβώς, αλλά μόνο μέσα στο μυαλό σου, που μπορεί να προσπαθείς να βρεις έναν υγιή τρόπο να κρατήσεις στη ζωή σου έναν άνθρωπο ο οποίος είτε το βλέπεις, είτε όχι, τα θέλει όλα ή τίποτα. Έτσι απόλυτα… Όταν μπαίνεις σε μια διαπραγμάτευση και ο ένας ξεκινάει από τη Δύση κι ο άλλος από την Ανατολή, η μόνη ελπίδα που μπορεί να υπάρξει απαιτεί να δώσεις χρόνο μέχρι να φτάσετε στο Γκρίνουιτς, αν ποτέ γίνει κάτι τέτοιο...

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όταν νιώθεις πως κάθε προσπάθεια προσέγγισης που κάνεις πέφτει στο κενό και ο άλλος δεν έχει καμία διάθεση να σου το αναγνωρίσει ή να κρατήσει μια πιο συγκαταβατική στάση, όταν βλέπεις πως στη δουλειά σου δεν έχεις να κάνεις με συνεργάτες με τους οποίους είστε σαν μια γροθιά, αλλά σαν αρπακτικά που προσπαθεί να επικρατήσει ο ένας του άλλου, τότε είναι απόλυτα λογικό να απαξιώνεις εσύ ο ίδιος όσα με κόπο μπορεί να έχτιζες για χρόνια. Κι αυτό κάνεις δηλαδή…

ΖΥΓΟΣ: Το αύριο, κυρίως στα εργασιακά, μοιάζει αβέβαιο και ομιχλώδες… Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι πέρα και πάνω από τις δυνάμεις σου να τους ελέγξεις. Δεν μπορείς για παράδειγμα να κατευθύνεις τις αποφάσεις του αφεντικού σου, απλά θα σου ανακοινωθούν. Με την κυβερνήτη σου, την Αφροδίτη, ανάδρομη στους Διδύμους σε κακή σχέση με τον Άρη τα αρνητικά σενάρια παίζουν στο μυαλό σου γιγαντώνονται και δεν αποκλείεται μάλιστα να τα έλξεις κιόλας με τον αρνητισμό που μπορεί να σκέφτεσαι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τα παιχνίδια εξουσίας και οι ανταγωνιστικές συμπεριφορές ειδικά στα ερωτικά σου, το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα που μπορεί να έχουν, είναι να φας τα μούτρα σου. Σε κάποιες περιπτώσεις το αποτέλεσμα μπορεί να έρθει και “Χ”, δηλαδή να τα φάτε και οι δύο τα μούτρα σας, αλλά γι’ αυτό παίζεις; Για την ισοπαλία; Οι σχέσεις είναι όμορφες, γιατί χωράνε δύο νικητές, πράγμα που με το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Άρη φαίνεται να το ξεχνάς. Προσοχή αυτές τις μέρες και στους οικονομικούς χειρισμούς σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με την Αφροδίτη από απέναντι σου και τον Άρη απ’ το Ναδίρ του ωροσκοπίου σου να θέλουν διαφορετικά πράγματα φαίνεται πως η υπομονή σου ή η υπομονή των άλλων εξαντλείται. Όσο μπόρεσε καθένας να βγάλει τον καλό του εαυτό τον έβγαλε, όσο θετική στάση κατάφερε να κρατήσει την κράτησε, αλλά ως εδώ, γιατί κάποια στιγμή νεύρα είναι κι αυτά και πρέπει να ξεσπάσουν για να μην πάθεις και κανένα εγκεφαλικό από την πίεση. Φυσιολογικά είναι όλα, απλώς επειδή μπορεί να μετανιώσεις για πολλά, φρόντισε να μαζεύονται μετά τα σπασμένα όσο γίνεται.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να συνεννοηθείς με άνθρωπο, όταν ακόμα κι αν δείχνεις τις καλύτερες των προθέσεων σου βλέπεις να πέφτεις σε τοίχο ή ακόμα και στην κακία των άλλων η καθημερινότητα δεν μπορεί να είναι ούτε εύκολη, ούτε ευχάριστη. Το να παγώσεις τα συναισθήματα σου και να κάνεις ότι δε σε πειράζει μπορεί να είναι μια εύκολη, ενδεχομένως και λειτουργική αντιμετώπιση. Δεν μπορεί όμως να είναι και η λύση, γιατί μπροστά υπάρχει μια περίοδος που ούτως ή άλλως έχεις να βγάλεις πολλά απωθημένα, μη μαζεύεις κι άλλα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πάνω κι από τους έρωτες, κι από τα λουλούδια και από ό,τι άλλο φαντάζει ιδανικό να υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους βάζεις την ελευθερία του χώρου και του χρόνου σου. Γιατί έτσι μπορείς να αναπνέεις, να ζεις και να δίνεις διάρκεια στα πράγματα. Πώς να αναπνεύσεις όμως όταν έχεις να κάνεις με κάποιον που θέλει αυτό που θέλει, τη στιγμή που το θέλει, χωρίς να υπολογίζει ζωτικής σημασίας ανάγκες σου; Τι μέλλον πιστεύεις μπορεί να υπάρχει; Αν δεν πεις τι χρειάζεσαι, ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές, μέλλον δεν υπάρχει…

ΙΧΘΥΕΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Καρκίνο διατηρεί έντονο το ενδιαφέρον σου για τις ερωτικές σου υποθέσεις, όπου η αλήθεια να λέγεται, την έννοια της ηθικής την έχεις, αν όχι αφήσει εντελώς εκτός το τελευταίο διάστημα, σίγουρα προσαρμόσει σε δικά σου μέτρα και σταθμά. Αν σε κατηγορήσουν πάντως μπορείς να το ρίξεις στους πλανήτες που τελευταία δε σ'αφήνουν ν' αγιάσεις. Πάντως αν θες τι γνώμη μου, άσε τα σ' αγαπώ και τα πολλά τα μέλια το επόμενο διάστημα, γιατί μπορεί να αλλάξεις γνώμη και άντε να τα μαζέψεις...

