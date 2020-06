Κοινωνία

Εμπρησμός αυτοκινήτων της ίδιας οικογένειας στο Ίλιον

Όπως είπε η μητέρα της οικογένειας, στον ΑΝΤ1, κανείς τους δεν έχει διαφορές με κανέναν. Έρευνες για την υπόθεση...

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Ίλιον όταν δύο αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Πρόκειται για τα οχήματα της ίδιας οικογένειας, τα οποία βρέθηκαν στο στόχαστρο εμπρηστών με διαφορά λίγων λεπτών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ιδιοκτήτρια του ενός αυτοκινήτου, ο γιος της, ο οποίος μένει στην ίδια γειτονιά, τηλεφώνησε στους γονείς του για να τους πει ότι το όχημά του φλέγεται. Όταν εκείνη βγήκε στο δρόμο για να δει τι συμβαίνει, είδε και το δικό της αυτοκίνητο τυλιγμένο στις φλόγες.

Το πρώτο συμβάν καταγράφηκε στις 03.43 στο όχημα που βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Ρωμανού και Καλλινίκου. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 03.47, στην οδό Αλβανικρωμού Επους 3, τυλίχτηκε στις φλόγες και το δεύτερο αυτοκίνητο.

Όπως είπε η μητέρα της οικογένειας, κανείς τους δεν έχει διαφορές με κανέναν. “Δεν έχουμε ενοχλήσει και δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να το έκανε” είπε η ίδια μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Διεξάγεται προανάκριση για να εξακριβωθούν τα αίτια, τα οποία, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οφείλονται σε εμπρησμό.