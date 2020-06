Αθλητικά

Τσιτσιπάς για Τζορτζ Φλόιντ: η ισότητα των ανθρώπων είναι η θρησκεία μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ξεχωριστό μήνυμα του Έλληνα τενίστα για τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζοτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη...

«Η ισότητα των ανθρώπων είναι η θρησκεία μου» γράφει σε ανάρτησή του, στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μία αναφορά που ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις «συνοδεύει» με μία φωτογραφία που δείχνει δύο χέρια, ενός μαύρου και ενός λευκού ανθρώπους, πιασμένα μαζί και παραπέμπει, χωρίς πάντως να σημειώνεται, στην δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζοτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς.

Δείτε την ανάρτησή του: