ΗΠΑ: Έβγαλε στρατό στο δρόμο ο Τραμπ (βίντεο)

Ακόμα μία νύχτα διαδηλώσεων, υπό το βλέμμα του Στρατού. Η ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο του Τζορζτ Φλόιντ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε το βράδυ της Δευτέρας ότι διέταξε να αναπτυχθούν «χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες» και αστυνομικοί στην Ουάσινγκτον, για να ανακτηθεί ο έλεγχος της κατάστασης, χαρακτηρίζοντας «εγχώρια τρομοκρατία» τα επεισόδια των τελευταίων ημερών, μετά τον θάνατο 46χρονου Αφροαμερικανού Τορτζ Φλόιντ, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς, και «ντροπή» τις ταραχές της Κυριακής στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Απείλησε να στείλει τον στρατό στις πόλεις και στις πολιτείες που θα αρνηθούν να υπακούσουν την εντολή του προς τους δημάρχους και τους κυβερνήτες να αναπτύξουν «συντριπτικές» δυνάμεις των υπηρεσιών επιβολής της τάξης για να ανακτηθεί η κρατική «κυριαρχία στους δρόμους», ενώ τα διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν εικόνες στρατιωτών στην Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον και το Λος Άντζελες.

«Αν οποιαδήποτε πόλη ή πολιτεία αρνηθεί να προχωρήσει στις ενέργειες αυτές, τότε θα αναπτύξω τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και θα επιλύσω τάχιστα το πρόβλημα γι’ αυτές», απείλησε ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου.

Καθώς ο Τραμπ επέμενε ότι θα αποκαταστήσει την τάξη, έξω από το κτίριο γινόταν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, για να διαλυθούν διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί προκειμένου να απαιτήσουν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ, τον Αφροαμερικανό ο θάνατος του οποίου την περασμένη εβδομάδα στη Μινεάπολη πυροδότησε τις εκτεταμένες ταραχές.

Αστυνομικοί, αρκετοί έφιπποι, έκαναν κατόπιν έφοδο για να απωθήσουν τους κυρίως ειρηνικούς διαδηλωτές. Μετά το τέλος του διαγγέλματός του, ο Τραμπ περπάτησε ως την εμβληματική αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Πάρκο Λαφαγιέτ, ένα τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο — το κτίριο υπέστη φθορές στα επεισόδια της προηγουμένης — με ελικόπτερα να πετούν από πάνω και δεκάδες στελέχη της προεδρικής ασφάλειας να τον πλαισιώνουν.

Στον ναό αυτόν, που αποκαλείται «η εκκλησία των προέδρων», έχουν πάει όλοι οι εν ενεργεία αρχηγοί του κράτους των ΗΠΑ από το 1816, όταν ανεγέρθηκε.

«Έχουμε μια σπουδαία χώρα», είπε ο Τραμπ φωτογραφιζόμενος μπροστά στην εκκλησία, κρατώντας ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής, προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες επιβλήθηκε και στην πόλη της Νέας Υόρκης, λόγω των ταραχών που προκλήθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο.

«Μίλησα με τον κυβερνήτη (της Πολιτείας της Νέας Υόρκης) Άντριου Κουόμο και για την ασφάλεια όλων, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πόλη απόψε: θα ξεκινήσει στις 23:00 και θα αρθεί στις 5 το πρωί», τοπική ώρα, ανέφερε ο δήμαρχος.

Η Νέα Υόρκη ακολουθεί έτσι το παράδειγμα περίπου άλλων σαράντα πόλεων που αποφάσισαν επίσης να απαγορεύσουν την κυκλοφορία τη νύχτα. Έτσι, η πλατεία Τραφάλγκαρ έμεινε κλειστή χθες τη νύχτα, ενώ όποιος κυκλοφορούσε οι αστυνομικοί που κατακλύζουν τους δρόμους, του περνούσαν χειροπέδες.

Επισήμως ανθρωποκτονία ο θάνατος του Φλόιντ

Για ανθρωποκτονία κάνει λόγο η έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της κομητείας Χένεπιν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πέθανε από «καρδιοπνευμονική ανακοπή» εξαιτίας της πίεσης που ασκήθηκε στην πλάτη και στον λαιμό του.

Η έκθεση κάνει ρητά λόγο για «ανθρωποκτονία» στο πεδίο «τρόπος θανάτου».

Η δημοσιοποίησή της ακολούθησε την ανεξάρτητη νεκροψία-νεκροτομή που ζήτησε η οικογένεια του Φλόιντ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε «ασφυξία».

Τα ευρήματα τόσο των ανεξάρτητων γιατρών όσο και του ιατροδικαστή έρχονται σε αντίθεση με τα προκαταρκτικά ευρήματα που είχαν ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα, κατά τα οποία ο Φλόιντ πέθανε από έναν συνδυασμό παραγόντων, της πίεσης που ασκήθηκε στο σώμα του όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, της ενδεχόμενης χρήσης ουσιών και κάποιας υποκείμενης πάθησης, χωρίς να αναφέρεται πουθενά ο όρος ασφυξία.

Ο Δρ. Μάικλ Μπέιντεν, ένας από τους γιατρούς που συμμετείχε στη νεκροψία κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του Φλόιντ, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ότι το θύμα δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα το οποίο να συνέβαλε στον θάνατό του. Σύμφωνα με τον Μπέιντεν, ο θάνατος προκλήθηκε από την πίεση που ασκούσαν τα γόνατα των αστυνομικών τόσο στον λαιμό του όσο και στην πλάτη του.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει πάντως πως ο Φλόιντ είχε πάρει ποσότητα φαιντανύλης, ενός ισχυρού οπιοειδούς, ότι έκανε πρόσφατα χρήση αμφεταμινών, ότι είχε αρτηριοσκλήρωση και αρτηριακή υπέρταση.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Μπεν Κραμπ, είπε ότι το πόρισμα της ανεξάρτητης νεκροψίας είναι ότι ο Φλόιντ πέθανε από ασφυξία λόγω «ισχυρής και παρατεταμένης πίεσης» που δέχτηκε.

Ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν, 44 ετών, εκείνος που είχε γονατίσει στον λαιμό του Φλόιντ, κατηγορείται για φόνο 3ου βαθμού και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 500.000 δολαρίων και πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 8 Ιουνίου.