Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στηρίζονται οι ελπίδες

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 34χρονης μιλά στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση της υγείας της και την πορεία των ερευνών.

Διέψευσε ότι υπάρχει κύκλος υπόπτων για την επίθεση με βιτριόλι ο δικηγόρος της 34χρονης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο Απόστολος Λύτρας, οι ελπίδες για ταυτοποίηση της δράστριας στηρίζονται στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

«Αυτά που ακούω για ύποπτους, δεν το γνωρίζω», ξεκαθάρισε, σημειώνοντας ότι η 34χρονη «συναντήθηκε για περίπου 5 λεπτά την Κυριακή, το υπόλοιπο για φωτογραφίες δεν το γνωρίζω».

Όσο αφορά στην κατάσταση της ίδιας της γυναίκας, είπε πως «δεν έχει αλλάξει κάτι, κι εκείνη θέλει όσο το δυνατό γρηγορότερα να βρεθεί ο δράστης»

«Η κατάστασή της παραμένει σοβαρή», δήλωσε σχετικά με την υγεία της, προσθέτοντας ότι, αυτή την εβδομάδα θα γίνει κι άλλο χειρουργείο.

«Από εκεί και πέρα, το 93% του προσώπου της έχει καεί, όπως και το 20% του σώματός της», συμπλήρωσε ο δικηγόρος και είπε σχετικά με τη συμβολή του θύματος στις έρευνες για τη δράστρια ότι, «αυτά που έλεγε από την πρώτη στιγμή, ότι δεν είχε κανέναν στο μυαλό της, αυτά συνεχίζει να λέει»

«Αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να δούμε είναι αν υπάρχει κάποιος ηθικός αυτουργός», κατέληξε ο Απόστολος Λύτρας.