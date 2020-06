Κοινωνία

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: το πόρισμα του ιατροδικαστή για το θάνατο της 2χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ηγουμενίτσας για τα πρώτα ευρήματα...

Από ασφυκτικό μηχανισμό προήλθε ο θάνατος του 2χρονου κοριτσιού στην Ηγουμενίτσα, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Επιβεβαιώνεται εν ολίγοις ότι η άτυχη μικρούλα εγκλωβίστηκε στα κάγκελα της κούνιας της, με αποτέλεσμα να πεθάνει από ασφυξία, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν οι γονείς της! Ο θάνατος του παιδιού χαρακτηρίζεται έτσι ως ατύχημα.

Οι τραγικοί γονείς, εκπαιδευτικοί και οι δύο, μετέφεραν το παιδί στο Τμήμα Επειγόντων όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ήταν ήδη αργά καθώς είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοιραίο βράδυ το κοριτσάκι κάποια στιγμή ξύπνησε. Βρήκε άνοιγμα στα κάγκελα και θέλησε να βγει από την κούνια του, καταφέρνοντας να περάσει το κεφαλάκι του.

Όπως αποκάλυψε ο ιατροδικαστής, ανάμεσα στα κάγκελα και το στρώμα υπήρχε κενό. Στην προσπάθειά του το παιδάκι να βγει, σφηνώθηκε ανάμεσα στα κάγκελα και το στρώμα με αποτέλεσμα να πάθει ασφυξία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ηγουμενίτσας Κ. Θωμαδάκης τόνισε ότι το μόνο σημάδι που είχε πάνω του το παιδί ήταν μια εκχύμωση στην πρόσθια τραχηλική χώρα.

.