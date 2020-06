Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Βούλα

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί διαμέρισμα στον 2ο όροφο πολυκατοικίας στη Βούλα. Πληροφορίες για έναν αγνοούμενο...

(φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από κλήση κατοίκου της Βούλας για φωτιά σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, το διαμέρισμα βρίσκεται στον 2ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Σερρών, στην περιοχή Πηγαδάκια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες 5 οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα.

Παράλληλα, πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται, αναφέρουν ότι ακόμα ένα άτομο αγνοείται.