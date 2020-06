Life

Special Report: Το “διαφορετικό” καλοκαίρι που έρχεται

Οι ειδικοί κάθε τομέα από την Μύκονο και την Κρήτη, όπου ταξίδεψε το “Special Report”, απαντούν σε όλα τα ερωτήματα για το καλοκαίρι που έρχεται.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 24:00: «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ»

Το πρώτο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα φαίνεται να έχει περάσει, ωστόσο πίσω έχει μείνει ένας «μεγάλος ασθενής»: ο κλάδος του τουρισμού που πέρυσι μόνο συνέβαλε κατά 20,8% στο ΑΕΠ της χώρας.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, που θα ισχύουν κατά τη φετινή τουριστική σεζόν, και τη γνωστοποίηση της λίστας των 29 «ασφαλών» κρατών προέλευσης τουριστών, το «Special Report» ταξιδεύει, με πλοίο και αεροπλάνο, στην Κρήτη και τη Μύκονο.

Ο Τάσος Τέλλογλου συνομιλεί με επιχειρηματίες και εργαζομένους του τουριστικού κλάδου στα νησιά, σχετικά με τις δικές τους προσδοκίες και τα σχέδια που κάνουν ή δεν κάνουν. Παράλληλα, η κάμερα της εκπομπής καταγράφει τις προετοιμασίες των υγειονομικών μονάδων των δύο νησιών που ενδέχεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν «εισαγόμενα» κρούσματα κορονοϊού.

Σε καίρια ερωτήματα, σχετικά με τη δυνατότητα των τουριστικών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν σε αυτό το ολότελα διαφορετικό καλοκαίρι, αλλά και την ετοιμότητα της χώρας να υποδεχθεί τουρίστες από το εξωτερικό, απαντούν ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ο επικεφαλής του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος και ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport, Alexander Zinnel.

