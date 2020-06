Οικονομία

Σήμερα η καταβολή των αυξημένων επικουρικών συντάξεων

Κατά πόσο θα είναι αυξημένη η επικουρική σύνταξη. Πόση αναμένεται να είναι η μεσοσταθμική αύξηση ανά μήνα.

Συνολικά 236.274 συνταξιούχοι θα δουν σήμερα, 2 Ιουνίου, αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι αυξήσεις αφορούν τους συνταξιούχους που είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.300 ευρώ και υπέστησαν μειώσεις με το νόμο 4387/2016, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας (Στε) έκρινε αντισυνταγματικές αυτές τις περικοπές.

Η επικουρική σύνταξη θα είναι αυξημένη κατά μέσο όρο κατά 75,47 ευρώ (καθαρό ποσό προ φόρου), ενώ η μεσοσταθμική αύξηση θα είναι μικτά 99,57 ευρώ το μήνα.