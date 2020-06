Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 375.000 οι νεκροί παγκοσμίως

Ποια είναι χώρα που μετρά τα περισσότερα θύματα στον πλανήτη. Ποια η εικόνα και η πορεία του ιού στην Ευρώπη.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 375.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, τα τρία τέταρτα εκ των οποίων ζούσαν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, αφότου εμφανίστηκε στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση κυβερνητικές ανακοινώσεις ως σήμερα Τρίτη στις 08:50 (ώρα Ελλάδας).

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 375.070 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 σε διεθνές επίπεδο επί συνόλου 6.258.474 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, εκ των οποίων 179.051 στην Ευρώπη (2.167.233 κρούσματα), την ήπειρο που έχει υποστεί το πιο βαρύ πλήγμα.

Η χώρα που μετρά τα περισσότερα θύματα στον πλανήτη είναι οι ΗΠΑ (105.160), ακολουθούμενη σε απόσταση από το Ηνωμένο Βασίλειο (39.045), την Ιταλία (33.475), τη Βραζιλία (29.937) και τη Γαλλία (28.833).