Πέθανε η Αμαλία Μεγαπάνου

Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, η συγγραφέας και πρώην σύζυγος του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Έφυγε σε ηλικία 91 ετών η Αμαλία Μεγαπάνου, συγγραφέας και πρώην σύζυγος του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Κάποια από τα βιβλία της ήταν, «Το παιδί της μάνας μου», «Φιλαρέτης: Ελπινίκη», «Διάλογος με την Άννα», «Έκτωρ», «Η γκρίζα πέτρα», «10 λεπτά», «Η διαφανής αμπούλα», «Το μαύρο ταξί», «Εμείς και το κουτάβι», «Σιμώνη» και «Πρόσωπα και άλλα κύρια ονόματα».

Η Αμαλία Μεγαπάνου γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν κόρη του Αναστασίου Κανελλόπουλου, αδερφού του πολιτικού και φιλοσόφου Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Το 1951 παντρεύτηκε με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή από τον οποίο πήρε διαζύγιο το 1972. Ακολούθησε ο γάμος της με τον Επαμεινώνδα Μεγαπάνο το 1973, του οποίου το επώνυμο χρησιμοποίησε στη διάρκεια της καριέρας της.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μίλησε λίγο, έπραξε πολλά

Την συγγραφέα και οικογενειακή φίλη αποχαιρέτισε με συγκίνηση ο Πρωθυπουργός, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου της.

Ο Πρωθυπουργός για την Αμαλία Μεγαπάνου

Μία άξια Ελληνίδα που επί χρόνια υπηρέτησε τα γράμματα και μελέτησε τον λαϊκό μας πολιτισμό δεν είναι, πια, κοντά μας. Η Αμαλία Μεγαπάνου διέτρεξε με ευθύνη και σεμνότητα τη ζωή της, μιλώντας λίγο και πράττοντας πολλά.

Αισθάνομαι τυχερός που την γνώρισα από μικρός. Την θυμάμαι να κάνει στενή παρέα με τους γονείς μου, στο Παρίσι, στη διάρκεια της δικτατορίας, αλλά και, έπειτα, στην Αθήνα. Εκπέμποντας πάντα ευγένεια, διακριτικότητα και κομψότητα.

Διαβάζοντας, αργότερα, τα βιβλία της, ταξίδεψα στη γνώση και στην ευαισθησία της. Και διδάχτηκα την ισορροπία ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό. Πώς γίνεται μία προσωπικότητα να πρωταγωνιστεί, επιλέγοντας ταυτόχρονα να μην βρίσκεται στο προσκήνιο. Την αποχαιρετώ με συγκίνηση όπως, νομίζω, όλοι οι Έλληνες.