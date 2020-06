Οικονομία

Ελληνικό – Άγιος Κοσμάς: Ξεκινούν οι διαδικασίες κατεδάφισης

Εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη για την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης κτιρίων, που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά.

Εκδόθηκε χθες από το Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, η προβλεπόμενη από το άρθρο 67 του νόμου 4663/2020 διαπιστωτική πράξη για την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης κτιρίων, που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων έναρξης των εργασιών και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους της μεγάλης αυτής στρατηγικής επένδυσης. «Έτσι, αποδεικνύεται έμπρακτα η σταθερή προσήλωση και η δέσμευση του υπουργείου Οικονομικών στον εθνικό στόχο της επανεκκίνησης της οικονομίας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.