Life

Ματθίλδη Μαγγίρα: στην καραντίνα αισθανόμουν παίκτρια σε παγκόσμιο ριάλιτι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τη δική της καραντίνα, την κόρη της και τις δυσκολίες επιβίωσης λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού...