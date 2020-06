Αθλητικά

Στην ΤΣΣΚΑ ο Μιλουτίνοφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σέρβος σέντερ, μετά από πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μόσχα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι και επίσημα παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα τρία χρόνια.



Ο Σέρβος σέντερ, μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό, δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μόσχα και την ΤΣΣΚΑ, την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο διεθνής άσος είχε φέτος 10,3 πόντους, 8,2 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ ανά ματς στην Euroleague και θα καλύψει το κενό που άφησε ο Κάιλ Χάινς, που μετακομίζει στο Μιλάνο και την Αρμάνι.

«Μετά από πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό ήταν ώρα για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Όλες οι αποφάσεις μου μέχρι τώρα ήταν δύσκολες, αλλά όχι αυτή. Είναι ένα κλαμπ με μεγάλη παράδοση, με έναν πρόεδρο που ζει για την ομάδα του, έναν προπονητή που κατακτά τρόπαια. Ένας εξαιρετικός οργανισμός. Είναι τιμή μου να είμαι παίκτης της ΤΣΣΚΑ και γνωρίζω τις ευθύνες που κρύβονται πίσω από το όνομά της. Ανυπομονώ για το νέο ξεκίνημα» δήλωσε ο Σέρβος σέντερ.