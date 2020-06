Υγεία - Περιβάλλον

Νέα ΚΥΑ: χωρίς μουσική, σπορ και παρέες στις παραλίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Nέα ΚΥΑ για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων στις παραλίες. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους όρους της ΚΥΑ, επιβάλλεται πρόστιμο έως 25.000 ευρώ!

Δημοσιεύθηκε σήμερα η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Εσωτερικών, που ορίζει τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων σε οργανωμένες και μη παραλίες για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και επιτρέπεται πλέον, η παρασκευή ροφημάτων όπως καφέ, χυμό, κ.λπ. αλλά εξακολουθεί η απαγόρευση για την αναμετάδοση μουσικής, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η χρήση του μπαρ για την παραμονή των πελατών.

Με βάση την απόφαση, ορίζεται ως ανώτατος αριθμός λουόμενων σε 1.000 τ.μ. παραλίας τα 40 άτομα, ενώ ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζονται τα 4 μέτρα, διασφαλίζοντας παράλληλα ως προς τις ανοικτές ομπρέλες κατ’ ελάχιστη απόσταση 1 μέτρο μεταξύ των περιμέτρων των σκιάστρων τους.

Επίσης ορίζονται τα εξής:

Μέγιστος αριθμός 2 ξαπλωστρών ανά ομπρέλα, με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών με ανήλικα τέκνα

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ξαπλωστρών που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται το 1,5 μέτρο.

Δεν επιτρέπονται τα ομαδικά αθλήματα που προϋποθέτουν σωματική επαφή.

Για τις υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και παροχής ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου καταστήματος σε ενιαίο χώρο με την παραλία ορίζονται τα εξής:

Επιτρέπεται η παροχή προϊόντων σε πακέτο και delivery στο σημείο της ξαπλώστρας

Τα προϊόντα πωλούνται μόνο συσκευασμένα. Επιτρέπεται η παρασκευή μόνο ροφημάτων όπως καφέ, χυμό, κ.λπ.

Απαγορεύεται η αναμετάδοση μουσικής, η διοργάνωση εκδηλώσεων, η χρήση του μπαρ για την παραμονή των πελατών.

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο λειτουργίας του καταστήματος

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών ορίζεται το 1,5 μέτρο.

Και υπάρχει η ισχυρή σύσταση χρήσης μάσκας για τους εργαζόμενους.

Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους όρους της ΚΥΑ, επιβάλλεται ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 20 ημέρες.