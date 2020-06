Πολιτική

Επιμένει η Άγκυρα: Συνεχίζουμε τις γεωτρήσεις

Συνέχεια στην αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας για τις έρευνες που δρομολογεί εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας η Τουρκία δίνει με σημερινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Χαμί Ακσόι.

«Oι νέες περιοχές που έχουν αιτηθεί τα “Τουρκικά Πετρέλαια” για έρευνες και γεωτρήσεις βρίσκονται εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει δηλώσει η χώρα μας στον ΟΗΕ. Η Τουρκία θα συνεχίσει να εξασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή την οποία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ακσόι, προσθέτοντας:

«Παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην υποστηρίξη των κυριαρχιικών μας δικαιωμάτων, όπως και αυτά των Τουρκοκυπρίων, στην ανατολική Μεσόγειο. Στα πλαίσια αυτά, οι σεισμικές μας έρευνες και οι γεωτρήσεις μας συνεχίζονται, σύμφωνα με το προκαθορισμένο μας πρόγραμμα».

Εν τω μεταξύ, με αφορμή τις τουρκικές ενέργειες των τελευταίων ημερών, στο υπουργείο Εξωτερικών εκλήθη χθες ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, στον οποίο επιδόθηκε διάβημα από την ελληνική πλευρά.

Σε δήλωσή του χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τόνισε ότι, «η Ελλάδα ήταν και παραμένει απολύτως προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει και αυτήν την πρόκληση, εφόσον η Τουρκία αποφασίσει τελικά να την υλοποιήσει».