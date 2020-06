Κόσμος

Μάικ Πομπέο: Δεν κατέθεσε υποψηφιότητα για τη Γερουσία

Δε θα διεκδικήσει μία από τις πιο δημοφιλής προς του Ρεπουμπλικάνους έδρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο δεν θα είναι υποψήφιος για τη Γερουσία και αυτό είναι επίσημο, καθώς η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για την Πολιτεία του Κάνσας έληξε χθες, Δευτέρα, το μεσημέρι, σχολιάζει το POLITICO.

Έπειτα από μήνες εικασιών και παροτρύνσεων από υψηλόβαθμους Ρεπουμπλικάνους που ενδιαφέρονται να προστατέψουν αποτελεσματικά την έδρα στη Γερουσία μίας βαθιά ρεπουμπλικανικής Πολιτείας, όπως είναι το Κάνσας, ο Πομπέο δεν κατέθεσε αίτηση υποψηφιότητας την τελευταία στιγμή, πριν από τη λήξη της χθεσινής επίσημης προθεσμίας.

Τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διεξαγωγή πιθανόν διχαστικών προκριματικών εκλογών τον Αύγουστο για την αντικατάσταση του γερουσιαστή Πατ Ρόμπερτς, ο οποίος συνταξιοδοτείται, ενώ βρίσκεται υπό απειλή η εδώ και σχεδόν 100 χρόνια εξασφαλισμένη πολιτική κυριαρχία των Ρεπουμπλικάνων στο Κάνσας, αναφορικά με την εκπροσώπηση της αναφερόμενης Πολιτείας στη Γερουσία.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα βρίσκεται σε θέση άμυνας για τη διατήρηση των εδρών που ελέγχει στη Γερουσία (ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου), ενώ μια ανταγωνιστική προκριματική διαδικασία στο Κάνσας το φθινόπωρο ενδέχεται να έχει υψηλό πολιτικό κόστος, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι αγωνίζονται για να διατηρήσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχό τους στη Γερουσία. Κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, οι Δημοκρατικοί ασκούν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

“Στην περίπτωση που ο ΥΠΕΞ Πομπέο είχε καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας, η νικηφόρα διεκδίκηση της έδρας στη Γερουσία, θα ήταν 100% εύκολη για τους Ρεπουμπλικάνους” δήλωσε η Κέλι Άρνολντ, πρώην ανώτερο στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων στην Πολιτεία. “Αλλά αυτό είναι το Κάνσας. Είμαστε μία βαθιά ρεπουμπλικανική Πολιτεία και έχουμε αρκετούς πολύ δυνατούς υποψηφίους, για τους οποίους έχουμε εμπιστοσύνη πως θα καταφέρουν να κρατήσουν την έδρα για τους Ρεπουμπλικάνους” πρόσθεσε η ίδια.