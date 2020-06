Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Σακελλαροπούλου

Στο Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός. Δεκτός από την ΠτΔ θα γίνει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κλείστηκε ραντεβού και με την Φώφη Γεννηματά.

Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί την Τετάρτη στις 18.00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συναντήσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών του με την κ. Σακελλαροπούλου.

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 12.00 το μεσημέρι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικό Κόμματος Ελλάδας Δημήτρη Κουτσούμπα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΚΕ, η συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου "πραγματοποιείται μετά από αίτημα του κ. Κουτσούμπα, για να συζητήσουν για τις εξελίξεις στη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή".

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε το Κίνημα Αλλαγής "η Πρόεδρος Φώφη Γεννηματά θα επισκεφθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου στις 12:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου".