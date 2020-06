Κοινωνία

Φορτηγό ξέφυγε της πορείας του και μπήκε σε μαγαζί

Στην τρελή πορεία του το φορτηγό παρέσυρε και δύο επαγγελματικά φορτηγάκια της εταιρίας, στην οποία εισέβαλε!

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Πειραιώς, στο ύψος της περιοχής του Ταύρου.

Φορτηγό που κινούταν στο ρεύμα προς Πειραιά ξέφυγε της πορείας του, από άγνωστη αιτία, και εισέβαλε σε κατάστημα, σπάζοντας την τζαμαρία του και προκαλώντας του σοβαρές ζημιές.

Παράλληλα, το φορτηγό παρέσυρε και δύο επαγγελματικά φορτηγάκια της εταιρείας, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.