Πολιτική

Επίκαιρη ερώτηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την οικονομία

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ελλιπή μέτρα στήριξης προς εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Πότε θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός.

Επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, με θέμα την «αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία».

«Τρεις μήνες μετά από την εκτεταμένη έναρξη των περιοριστικών μέτρων και παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, χιλιάδες εργαζόμενοι και επιχειρήσεις της χώρας παραμένουν χωρίς ουσιαστική βοήθεια. Με την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην αξιοποιήσει τη διαθέσιμη ρευστότητα, που άφησε ως παρακαταθήκη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για ένα εμπροσθοβαρές πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων και της εργασίας, ανατροφοδοτείται η αυτοεκπληρούμενη προφητεία της υψηλής ύφεσης, ενώ ταυτόχρονα εργασιακά δικαιώματα καταργούνται, μισθοί μειώνονται και οι φόβοι για αναδιάρθρωση της αγοράς σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιβεβαιώνονται», αναφέρει ο κ. Τσίπρας.

Όπως σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει έγκαιρα προτείνει, με το πρόγραμμα ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ, εμπροσθοβαρή, υλοποιήσιμα, ρεαλιστικά και πλήρως κοστολογημένα μέτρα συγκράτησης της ύφεσης και γενναίας στήριξης των επιχειρήσεων και της εργασίας.

«Το μοναδικό, μέχρι στιγμής, σοβαροφανές επιχείρημα για τη μη αξιοποίηση σημαντικού μέρους των ταμειακών διαθεσίμων για τη στήριξη της οικονομίας ήταν η αβεβαιότητα για τις επόμενες χρονιές. Ωστόσο, οι ανακοινώσεις της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αίρουν και τις τελευταίες επιφυλάξεις. Η πρόταση της ΕΕ αναδεικνύει περαιτέρω την αντίφαση της οικονομικής πολιτικής "της ανοσίας της αγέλης" του κ. Μητσοτάκη, καθώς την ίδια ώρα που προστίθενται πολύτιμοι πόροι στη διάθεσή μας, για τους οποίους η κυβέρνηση πανηγυρίζει, επιχειρήσεις κλείνουν και μεγάλα τμήματα εργαζομένων αυτοαπασχολούμενων και επαγγελματιών τίθενται στο περιθώριο», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τσίπρας καλεί τον πρωθυπουργό να ενημερώσει τη Βουλή εάν «είναι διατεθειμένος, έστω και τώρα, μετά την πρόταση της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης, να αλλάξει πολιτική και να υιοθετήσει μέτρα στήριξης της εργασίας και των επιχειρήσεων, που έχει παρουσιάσει η Αξιωματική Αντιπολίτευση ή θα περιμένει την ύφεση να βάλει λουκέτο σε χιλιάδες επιχειρήσεις, την ανεργία να σκαρφαλώσει ξανά στα μεγέθη του 2014 και τότε να χρηματοδοτήσει με το πακέτο της ΕΕ μόνο όσους ισχυρούς θα έχουν αντέξει».

Ωστόσο, όπως ενημερώνει το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού "λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας θα δοθεί στη Βουλή την επόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου"