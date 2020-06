Πολιτική

Κόντρα ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πόλεμος» ανακοινώσεων με αφορμή τις επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα σε επιχειρήσεις εστίασης και οινοπαραγωγούς.

«Πόλεμος» ανακοινώσεων ξέσπασε μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία με αφορμή τις επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα σε επιχειρήσεις εστίασης και οινοπαραγωγούς.

«Κάθε φορά που ο κ. Τσίπρας θα συναντά ομάδες πολιτών τις οποίες όψιμα ανακάλυψε και για τις οποίες ξαφνικά παριστάνει ότι ενδιαφέρθηκε, θα θυμίζουμε τι έκανε για τους συγκεκριμένους κλάδους τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησής του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

«Εχθές συναντήθηκε στην Καισαριανή με ανθρώπους της εστίασης στους οποίους αύξησε τον ΦΠΑ από το 13% στο 24%, μετατάσσοντας παράλληλα πολλές από τις πρώτες ύλες τους στον υψηλό συντελεστή, επέβαλε φόρο στον καφέ, φόρο στο internet που παρέχουν όλα τα καταστήματα εστίασης μέσω δωρεαν wi fi για τους πελάτες τους, αύξησε τον φόρο εισοδήματος, διπλασίασε την προκαταβολή φόρου, ενώ αύξησε την εισφορά αλληλεγγύης καθώς και τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές» αναφέρει η Πειραιώς για να συμπληρώσει πως σήμερα ο κ. Τσίπρας συναντιέται με τους οινοπαραγωγούς «στους οποίους επίσης έκανε τα πάντα για να βάλουν λουκέτο όσο κυβερνούσε».

Ειδικότερα, η ΝΔ τονίζει ότι ο κ. Τσίπρα «αύξησε τον ΦΠΑ στο κρασί από το 23% στο 24%, επέβαλε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί, ενώ έθεσε δυσβάστακτους ο?ρους για την ογκομε?τρηση δεξαμενω?ν πλήττοντας το?σο τα μικρα? ο?σο και τα μεγα?λα οινοποιει?α, ανεξαρτη?τως μα?λιστα της εμπορικη?ς πολιτικη?ς τους».

Καταλήγοντας το κυβερνών κόμμα σημειώνει:

«Στην ιδεοληπτική υποκρισία και τις επιλεκτικές αυταπάτες του κ. Τσίπρα εμείς απαντάμε με σχέδιο, σοβαρότητα, σταθερότητα και υπευθυνότητα, όπως απαιτούν οι πολίτες και η κρίσιμη συγκυρία που βιώνουμε».

ΣΥΡΙΖΑ: Ας καταλάβει επιτέλους η ΝΔ ότι η ανεπάρκειά της είναι επικίνδυνη για την οικονομία

Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά της ΝΔ τονίζοντας ότι «διολισθαίνει κάθε μέρα προσπαθώντας να βάλει την δημοκρατία σε καραντίνα».



Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ



«Η ΝΔ διολισθαίνει κάθε μέρα προσπαθώντας να βάλει την δημοκρατία σε καραντίνα. Ενοχλήθηκε επειδή ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε χθες με ανθρώπους της εστίασης και σήμερα συναντιέται με τους οινοπαραγωγούς.

1. Σε μια Δημοκρατία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ζητάει άδεια από την κυβέρνηση για να πραγματοποιήσει συναντήσεις. Ειδικά την στιγμή που η κυβέρνηση αδιαφορεί για την πραγματική οικονομία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει καθήκον να πραγματοποιεί δεκάδες συναντήσεις.

2. Η ΝΔ χρεοκόπησε την χώρα, την οδήγησε στα μνημόνια, ενώ στην συνέχεια την παγίδευσε, αφήνοντας την χωρίς ταμειακά διαθέσιμα και με αρρύθμιστο χρέος. Καλά θα έκανε λοιπόν να ήταν λίγο πιο φειδωλή στον λόγο της.

3. Η ΝΔ γνωρίζει πως οι φόροι που λέει πως αυξήθηκαν ήταν κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της παγίδας που έστησε το 2014 ελπίζοντας σε μια αριστερή παρένθεση. Γνωρίζει ακόμα ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαν και αυτούς και δεν φρόντιζε να αφήσει το «μαξιλάρι» η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει ξανά.

4. Ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις έβγαλε την χώρα από τα μνημόνια (κάτι που η ΝΔ δεν κατάφερε ποτέ) μείωσε τον ΕΝΦΙΑ, μείωσε τον ΦΠΑ στην εστίαση, κατάργησε τον ειδικό φόρο στο κρασί, ενώ προγραμμάτισε την μείωση της προκαταβολής φόρου που ακύρωσε η ΝΔ.



Το τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα είναι γνωστό. Όσο και αν η ΝΔ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία.

Το ζήτημα είναι ότι τώρα το μόνο σχέδιο που φαίνεται να έχει η κυβέρνηση της ΝΔ για τον κόσμο της εργασίας και τα μεσαία στρώματα, είναι να τους εμποδίζει να συναντιούνται με τον Αλέξη Τσίπρα και να ακούνε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Και αυτό το σχέδιο της ΝΔ θα πέσει στο κενό. Η κυβέρνηση καλά θα κάνει να καταλάβει γρήγορα ότι η ανεπάρκεια της στον τομέα της οικονομίας είναι επικίνδυνη.»