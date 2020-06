Κοινωνία

Εξαφάνιση θρίλερ: ο 38χρονος παραδέχθηκε ότι τεμάχισε τη γυναίκα

Παραδέχθηκε ότι τεμάχισε το σώμα της με κοπίδι και έκαψε τα κομμάτια της στη σόμπα του σπιτιού του επειδή φοβήθηκε.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 38χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι σκότωσε μια 40χρονη γυναίκα, η οποία είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς το 2018.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενώ προηγουμένως συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας αναφέροντας ότι η γυναίκα εξέπνευσε συνεπεία υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών. Ενώπιον της ανακρίτριας παραδέχτηκε πάντως ότι τεμάχισε το σώμα της με κοπίδι και έκαψε τα κομμάτια της στη σόμπα του σπιτιού του επειδή φοβήθηκε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ύστερα από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ο 38χρονος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, σε εκτέλεση εντάλματος της ανακρίτριας και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιόν της, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Από την αστυνομική έρευνα φαίνεται να προέκυψε ότι ο φερόμενος ως δράστης και το θύμα ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Τα ίχνη της 40χρονης χάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 από τη Σταυρούπολη όπου διέμενε μόνη της και αρχικά θεωρήθηκε ότι έχασε τη ζωή της από ναρκωτικά. Τα στοιχεία όμως που συνέλεξαν οι διωκτικές αρχές φαίνεται να οδήγησαν στην εκδοχή του εγκλήματος, ενώ ύστερα από άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών της γυναίκας, αλλά και της χρήσης των τραπεζικών καρτών της -που συνέχιζαν να «κινούνται» ενώ ήταν εξαφανισμένη- βρέθηκε στο «κάδρο» των Αρχών ο 38χρονος. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Αστυνομία, ο ίδιος επιχείρησε να σκηνοθετήσει υποτιθέμενη φυγή της 40χρονης στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα κατηγορείται ότι αφαιρούσε όσα χρήματα έβρισκε στις τραπεζικές της κάρτες.

Κατά την προανακριτική του εξέταση φέρεται να ισχυρίστηκε πως ύστερα από χρήση ναρκωτικών που έκανε μαζί της στο σπίτι του, στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, την πέταξε αναίσθητη σε σωρό με μπάζα. Ο παραπάνω ισχυρισμός, όμως, κρίθηκε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και η εκδοχή που ερευνάται με βάση το προανακριτικό υλικό που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί είναι ο 38χρονος να σκότωσε πρώτα τη γυναίκα και στη συνέχεια να την παρέδωσε στην πυρά, προκειμένου να εξαφανίσει κάθε ίχνος της.

Η εκδοχή αυτή ενισχύεται, κατά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, από μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος που φέρεται να αγόρασε σε διάστημα που συμπίπτει χρονικά με την εξαφάνιση, αλλά κι από «ίχνη» που άφησε στον υπολογιστή του (αναζήτηση τρόπων εξαφάνισης πτώματος, όπως και του τι συμβαίνει σε ένα πτώμα μετά τον θάνατο). Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλειδιά του διαμερίσματός της, όπως επίσης και ένα θερμαντικό μέσο που εξετάζεται εργαστηριακά.