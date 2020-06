Κοινωνία

Κορονοϊός - Καταγγελία στον ΑΝΤ1 για λεωφορείο γεμάτο με επιβάτες (εικόνες)

Χωρίς να τηρούνται τα μέτρα προστασίας λεωφορείο του ΚΤΕΛ είναι γεμάτο με κόσμο...

Χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις λεωφορείο του ΚΤΕΛ είναι γεμάτο με κόσμο, όπως καταγγέλλει στον ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας, η οποία έστειλε και σχετικές φωτογραφίες.

Όπως φαίνεται οι επιβάτες στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την Ραφήνα το οποίο ξεκίνησε από την παραλία του Μαραθώνα, είναι ο ένας πάνω στον άλλο, χωρίς να τηρούνται τα μέτρα προστασίας, ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι που δεν φορούν μάσκας, η οποία είναι υποχρεωτική.

Παράλληλα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες δεν τηρείται ούτε το μέτρο για το 50% πληρότητας στα λεωφωρεία ΚΤΕΛ, το οποίοι ισχύει λόγω μέτρων για τη αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.